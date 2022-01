Essayez ces conseils de sommeil inhabituels pour vous aider à vous endormir

Marre de compter les moutons ? Essayez-les (Photo : ./Metro.co.uk)

Vous vous sentez encore plus épuisé cette semaine ?

Le manque de routine pendant la période de Noël, associé aux « effrayants du retour au travail » que nous ressentons avant de revenir à la normale, a peut-être récemment perturbé votre sommeil.

Mais que pouvez-vous faire si vous avez du mal à vous endormir, si votre esprit s’emballe la nuit ou si vous vous réveillez toutes les heures ?

Nous connaissons tous les astuces classiques pour dormir qui sont censées nous aider à passer une nuit reposante. Du comptage des moutons à la pleine conscience, un bain nocturne au thé à la camomille. Mais que se passe-t-il lorsque vos anciennes stratégies fidèles ne fonctionnent tout simplement plus ?

Il est peut-être temps de sortir des sentiers battus.

Des poiriers à l’échauffement des pieds, un psychologue du sommeil a révélé sept conseils de sommeil inhabituels pour aider les personnes qui peuvent avoir des difficultés et qui en ont marre de se sentir somnolent.

Le détaillant de lits Happy Beds s’est associé à Katherine Hall, une psychologue du sommeil de Somnus Therapy, pour fournir les meilleurs conseils qui pourraient révolutionner la façon dont vous vous préparez au lit.

Voici ce que Katherine a suggéré :

Faire du camping ou dormir dehors

Ce n’est peut-être pas le conseil le plus pratique pour une soirée d’école début janvier, mais selon la science, cela pourrait aider.

« Le rythme circadien de votre corps, ou cycle de sommeil, dépend de l’exposition à la lumière », explique Katherine.

« En allant à l’extérieur et dans la nature, vous pouvez régler votre cycle de sommeil pour qu’il suive le rythme naturel du jour et de la nuit, y compris le lever et le coucher du soleil. »

Faire le poirier

Si vous avez besoin de passer une bonne nuit de sommeil, la meilleure chose à faire pourrait être de changer de perspective… littéralement.

« Les appuis sur la tête aident à faire circuler le sang rafraîchi dans votre cerveau, en particulier les glandes maîtresses – l’hypophyse et l’hypothalamus », explique Katherine.

« Il aide également à détoxifier les glandes surrénales pour aider à expulser les pensées négatives et promouvoir une pensée plus positive. Entraînez-vous en vous appuyant contre le mur jusqu’à ce que vous obteniez suffisamment d’équilibre et de force de base pour essayer un poirier autoportant.’

Racontez-vous une histoire au coucher

« Les histoires du soir ne sont pas réservées qu’aux enfants », déclare Katherine. « Lire un livre ou se raconter une histoire fantastique dans votre esprit aide à réduire le stress.

« Choisissez un créneau comme le mystère, la romance ou la science-fiction. Évitez les livres de non-fiction qui mettent votre cerveau en mode résolution de problèmes. Les histoires fictives imitent les rêves, aidant votre esprit à se préparer au sommeil.

Katherine ajoute que pour que cela fonctionne au mieux, vous devez vous en tenir aux livres physiques.

« Évitez de lire à partir d’un Kindle ou d’un autre appareil numérique », dit-elle. « La lumière bleue de ces écrans vous tiendra éveillé.

«La lumière bleue peut retarder la libération de l’hormone du sommeil mélatonine et réinitialiser l’horloge interne à un horaire encore plus tardif. Une seule heure d’exposition à l’écran peut retarder de trois heures votre libération de mélatonine.’

Serrez et relâchez vos muscles

« En pressant puis en relâchant vos muscles, vous favorisez la relaxation de tout le corps », explique Katherine. « C’est une technique appelée relaxation musculaire progressive qui peut imiter le relâchement de la tension d’un massage. »

Selon Katherine, ce processus comporte trois étapes.

« Premièrement, respirez profondément. Deuxièmement, serrez un groupe musculaire spécifique et maintenez, puis relâchez enfin.

« Commencez par les orteils et remontez lentement tout votre corps, en vous concentrant sur un seul groupe musculaire à la fois, notamment les orteils, les mollets, les cuisses, le ventre, les fesses, les bras, les épaules, le cou et le visage. »

Abaissez votre température corporelle

« Le contrôle de la température est l’un des éléments les plus importants pour obtenir un sommeil de qualité », explique Katherine.

Nous savons tous à quel point le sommeil peut être difficile à atteindre si vous avez trop chaud ou trop froid.

« La plupart des gens obtiennent un sommeil optimal dans une pièce à 65 degrés », dit-elle.

« Un environnement frais empêche votre corps de surchauffer. Essayez de dormir en pyjama léger ou sans vêtements. N’utilisez pas de couverture lourde ou trop de couvertures.

« La recherche montre également qu’une température plus froide procure un sommeil plus profond avec des mouvements oculaires non rapides (NREM), ce qui signifie un sommeil plus réparateur. »

Réchauffez vos pieds pour vous endormir

Bien que vous souhaitiez garder la température de votre chambre et de votre corps basse pour dormir, Katherine dit que réchauffer vos pieds pourrait en fait vous aider à vous endormir plus rapidement.

« Les pieds froids restreignent les vaisseaux sanguins et entraînent une mauvaise circulation », explique-t-elle. «Des études montrent que le port de chaussettes au lit peut améliorer la circulation sanguine grâce à un processus appelé vasodilatation distale. Au fur et à mesure que les vaisseaux sanguins de vos pieds se réchauffent ou se dilatent, votre température centrale commence à baisser.

« Bien que cela puisse sembler une mauvaise chose, c’est en fait une partie importante du processus de sommeil. La température centrale de votre corps chute naturellement entre 1 et 2 degrés (Fahrenheit) en préparation du sommeil.

«En réchauffant vos pieds et en abaissant votre température centrale, vous signalez à votre cerveau qu’il est temps d’aller au lit.

« La recherche suggère également qu’une peau chaude, y compris la peau de vos pieds, peut vous aider à vous endormir plus rapidement. »

Essayez de rester éveillé

Celui-ci peut sembler contre-intuitif, mais pour s’endormir plus rapidement, Katherine suggère d’essayer de rester éveillé le plus longtemps possible.

«C’est une technique appelée intention paradoxale», dit-elle. « L’intention paradoxale vous encourage à vous allonger au lit sans rien faire pour essayer de vous endormir. Vous pourriez même essayer de rester éveillé au lit aussi longtemps que possible.

«L’idée est de s’attaquer à l’inquiétude qui accompagne le fait de rester au lit éveillé et de la normaliser dans votre esprit. Une fois que vous avez affronté cette peur, l’anxiété diminue et vous vous rendrez vite compte que vous vous endormez.

« Ceci est également appelé rester éveillé passivement. Il s’agit d’être conscient et d’accepter toutes les pensées négatives ou les inquiétudes qui vous tiennent généralement éveillé, au lieu de les combattre ou de les bloquer.

« Avec une intention paradoxale, vous apprenez à arrêter de dépenser de l’énergie pour vous débarrasser de ce que vous ne voulez pas, et commencez à mettre de l’énergie dans ce que vous voulez… dormir. »

