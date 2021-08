Essayez DAO (TREAT) jusqu’à 75% jusqu’à lundi – voici où l’acheter

Le 20 août, DAO Deal (TREAT) a lancé un rallye haussier monstre que 4. Le marché se prépare maintenant à une autre course haussière. Il a augmenté de 8,22% au cours des dernières 24 heures.

Tous ces développements ont attiré l’attention de la plupart des investisseurs qui craignent d’être laissés de côté alors que la crypto prend son envol.

En raison de la demande accrue de Treat DAO (TREAT) parmi les investisseurs, Invezz a créé un court article pour aider les investisseurs à comprendre ce qu’est Treat DAO et à trouver les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Comment et où acheter des pièces Treat DAO (TREAT) en ligne

Vous vous demandez comment et où acheter le Treat DAO (TREAT) en ligne ? Vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange crypto digne de confiance, de vous inscrire à un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de jetons TREAT que vous souhaitez.

Notre équipe de professionnels a sondé Internet et sélectionné certaines des meilleures plateformes où vous pouvez acheter des jetons TREAT. Voici les plateformes :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.



bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.



Qu’est-ce que Treat DAO (TREAT) ?

Le Treat DAO (TREAT) est un jeton de gouvernance d’un écosystème d’organisation autonome décentralisée (DAO) construit au-dessus de Binance Smart Chain (BSC). Ses propriétaires sont responsables de la gouvernance de l’écosystème Treat.

Treat est un écosystème NFT qui vise à fournir un ensemble d’outils aux créateurs de vidéos, de magazines et de photos pour créer des NFT limités.

Les utilisateurs de Treat ont un contrôle global sur les NFT qu’ils créent et déploient dans l’écosystème, ainsi que sur les revenus générés par la vente des NFT.

Dois-je acheter le jeton TREAT aujourd’hui ?

Suite à la tendance haussière qui a commencé le 20 août, Treat DAO (TREAT) pourrait être un bon investissement. D’autant plus qu’il est associé aux NFT, qui sont la conversation actuelle dans la ville.

Cependant, vous devez être conscient du fait que l’achat sur le marché des crypto-monnaies est extrêmement volatil et peut déclencher des mouvements surprenants.

Essayez la prédiction de prix DAO

Treat DAO (TREAT) a été calme pendant la majeure partie de 2021 seulement pour déclencher une course de taureaux monstre hier 20 août avant de prendre un petit recul pour s’installer au-dessus de 4 $. On suppose que la tendance haussière se poursuivra pour le reste de 2021.

Essayez la couverture des médias sociaux de DAO

Bientôt… https: //t.co/0PE3CRmGoM pic.twitter.com/CQX3h2Broj – Traiter (@treatdao) 20 août 2021

NSFW – communauté couru pièce – @treatdao Si $ friandise atteint 10 $ d’ici le 31/10/21, un like + rt au hasard gagnera 50 000 $ en friandise, 25 autres gagneront 2 000 $ chacun en friandise. #bsc #giveaway #concours #nft Les règles seront ci-dessous : – M. Bates (@ MrBatesK408) 30 juillet 2021

