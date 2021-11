Essayez l’un des meilleurs systèmes maillés Wi-Fi tri-bande avec Eero 40% de réduction sur Amazon

Eero s’est fait un nom sur le marché du Wi-Fi domestique grâce à sa concentration sur la fourniture de performances constantes avec l’une des expériences de configuration les plus simples du marché. Avec une connexion tri-bande et un boîtier minuscule, l’Eero Pro est d’un excellent rapport qualité-prix à 139 $ (30% de réduction) sur Amazon. Non seulement cela, mais si vous avez une grande maison avec des zones mortes Wi-Fi, Eero fonctionne très bien comme un maillage. Bien que vous puissiez connecter plusieurs routeurs Eero Pro, vous avez également la possibilité d’utiliser le compact Eero Beacon qui est également en vente pour 71 $, une réduction massive de 40 % sur Amazon.

L’Eero Pro a de grandes performances grâce à sa connexion tri-bande AC2200. La tri-bande est essentielle pour les meilleures performances de maillage possible, car les routeurs maillés doivent pouvoir communiquer entre eux. Le fait d’avoir une bande dédiée pour la connexion maillée permet au système de fonctionner à pleine vitesse pour les appareils sans renoncer à la vitesse de la liaison maillée.

L’Eero Pro est configuré avec l’application Eero en quelques minutes seulement et mis à jour automatiquement. Vous pouvez facilement modifier vos paramètres Wi-Fi à partir de votre téléphone Android et garder un œil sur les appareils connectés à votre réseau. Vous pouvez également vous inscrire à Eero Secure qui offre une sécurité antivirus et une protection VPN moyennant des frais mensuels facultatifs.

L’Eero Beacon ressemble davantage à un répéteur WI-Fi traditionnel, mais comme tout nœud maillé Eero, il utilise le même nom Wi-Fi afin que vos appareils puissent automatiquement basculer vers la connexion la plus puissante. Le Beacon est un peu plus lent avec une connexion double bande mais sa taille compacte le rend facile à placer, même dans un couloir. En fait, c’est un excellent nœud maillé pour un couloir à l’étage grâce à une veilleuse intégrée. Gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’un autre routeur Eero, comme l’Eero Pro, pour l’utiliser.

Si vous cherchez à mettre à niveau votre maison avec la technologie de la maison intelligente, vous aurez besoin d’un routeur avec beaucoup de puissance et Eero Pro est un bon choix, surtout si vous profitez des meilleures offres Black Friday pour la maison intelligente.

Économisez gros sur un système maillé Eero avec Eero Pro ou Eero Beacon

Bien que le Beacon ne soit pas aussi rapide que l’Eero Pro grâce à sa connexion double bande, il reste un excellent choix pour certaines situations. Tout d’abord, il est minuscule. L’Eero Beacon peut être rangé à peu près n’importe où, que ce soit derrière un bureau ou dans une prise de courant rarement utilisée. Il a une vitesse plus que suffisante pour le streaming 4K et même pour les appels à domicile. Si vous cherchez un moyen d’améliorer votre Wi-Fi sans faire passer de fils ou prendre beaucoup de place avec des boîtiers chargés d’antennes, Eero Beacon est toujours un excellent choix.

