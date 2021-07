Essayez NURO Stock pour une participation dans la technologie médicale révolutionnaire et portable

in

Pendant des mois et même des années, l’innovateur de dispositifs médicaux NeuroMetrix (NASDAQ :NURO) est resté largement sous les radars des traders financiers. En 2021, cependant, de nombreux investisseurs connaissent l’action NURO.

Pour comprendre pourquoi, il suffit de regarder les mouvements de prix sauvages de l’action au cours du mois dernier. Les traders au bon moment ont fait une mise à mort, mais les gains les plus importants pourraient encore être à gagner.

Il est tout à fait possible que les commerçants de détail sur Reddit et Robin des Bois étaient au moins en partie responsables de la récente remontée des actions NURO. Mais en fouillant dans l’entreprise elle-même, il existe également un catalyseur potentiel majeur qui pourrait propulser le cours de son action à la hausse.

NURO Stock en un coup d’œil

Avant juillet 2021, l’action NURO était ce que l’on pouvait appeler officieusement un penny stock, se négociant à moins de 5 $ par action. Ensuite, les choses sont devenues un peu mouvementées. Sans avertissement, les haussiers ont fait grimper le cours de l’action à 10 $ le 20 juillet, puis au-delà de 38 $ le lendemain.

Qu’est-ce qui a pu causer ce rallye époustouflant ? Le contributeur d’InvestorPlace, Brenden Rearick, était sur l’affaire. Rearick a reproduit une publication Reddit (maintenant supprimée) qui offrait un indice :

« Entrez sur $ NURO !!! Vous parlez tous de short squeeze et de faire payer les couvertures, bien plus de positions courtes ont été ouvertes en raison de la course de 200% de l’action hier. Si vous voulez brûler des shorts, voici votre chance.

Comme Rearick l’a observé, les actions NURO avaient un ratio de volume court de près de 18% à ce moment-là. Cela en a fait une cible de choix pour les traders de r/WallStreetBets.

Cependant, il y a plus à cette histoire, car NeuroMetrix a récemment révélé des nouvelles très encourageantes. Cette nouvelle, à son tour, a peut-être déclenché la course apparente de Reddit.

Une vraie percée

Depuis sa sortie, l’action NURO a quelque peu reculé, atteignant environ 16 $ le 29 juillet. Par conséquent, les commerçants pourraient choisir d’ajouter des actions au prix récemment réduit. Peut-être qu’il pourrait y avoir bientôt un autre raccourcissement majeur dans les travaux.

D’un autre côté, cependant, il y a aussi des nouvelles concernant la société elle-même – pas seulement les actions – qui devraient intéresser les investisseurs à NeuroMetrix.

Le contributeur d’InvestorPlace, William White, a fourni les détails de cet événement, mais vous pouvez également obtenir l’histoire complète dans le communiqué de presse de NeuroMetrix.

Fondamentalement, il s’avère que l’appareil Quell de NeuroMetrix a reçu une « désignation révolutionnaire » de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour traiter les symptômes de la fibromyalgie chez les adultes.

Qu’est-ce que Quell ? C’est un appareil de stimulation nerveuse avec un neurostimulateur portable. L’appareil est doté d’une micropuce conçue sur mesure qui “fournit une stimulation nerveuse flexible, précise et haute puissance dans un facteur de forme de la taille d’une carte de crédit”.

Obtenir des résultats

Il y a un besoin médical certain ici, car la fibromyalgie affecte environ 2% de la population américaine, sinon plus. C’est plus de 5 millions de personnes souffrant d’une maladie qui peut causer de terribles douleurs chroniques.

De toute évidence, NeuroMetrix fait des progrès sur le plan médical avec sa désignation révolutionnaire pour Quell. Parallèlement à cela, cependant, les investisseurs potentiels en actions NURO peuvent reconnaître les excellents résultats financiers de la société, en particulier en ce qui concerne la croissance des revenus.

Pour le deuxième trimestre 2021, NeuroMetrix a déclaré un chiffre d’affaires de 2,2 millions de dollars. Cela représente une amélioration de 63% d’une année sur l’autre (YOY) par rapport aux 1,4 million de dollars générés par l’entreprise au cours du deuxième trimestre 2020.

En plus de cela, la marge brute sur les revenus de NeuroMetrix pour le premier trimestre de 2021 a totalisé 1,7 million de dollars ou 74,8 %. Ce résultat signifie une augmentation très respectable de 11,2 % en glissement annuel.

Les plats à emporter sur NURO Stock

Ainsi, comme vous pouvez le constater, NeuroMetrix génère des revenus solides et s’impose comme un innovateur en matière de dispositifs médicaux.

C’est bien si vous voulez voir les actions NURO comme une cible à court terme – le potentiel est certainement là. Pourtant, l’entreprise mérite également l’attention à part entière. Un investissement aujourd’hui pourrait avoir beaucoup de sens, compression ou pas compression.

