Essence amène Sonali Malaviya à bord en tant que directeur général

L’agence médiatique axée sur les données et les mesures Essence a nommé Sonali Malaviya en tant que directrice générale de l’agence pour l’Inde. Dans son nouveau rôle, Malaviya sera chargée de diriger l’innovation continue centrée sur le client dans les données, l’analyse et la technologie, ainsi que la croissance commerciale et la culture d’entreprise pour l’agence sur le marché. Basée à Delhi, Malaviya rapportera au PDG d’Essence APAC, T Gangadhar (Gangs) et au PDG de GroupM Asie du Sud, Prasanth Kumar (PK). Elle rejoindra l’équipe de direction d’Essence APAC et le comité exécutif de GroupM India dans le cadre de son rôle. Anand Chakravarthy, ancien directeur général d’Essence India, a quitté l’agence pour saisir de nouvelles opportunités.

«Sonali Malaviya possède une riche expérience de la gestion, du marketing et des médias dans tous les secteurs et marchés, ainsi qu’une profonde compréhension des activités, du travail, des gens et de la culture d’Essence. En plus de bâtir des partenariats solides et collaboratifs avec les clients et les employés, elle défend la diversité et l’inclusion en milieu de travail. L’Inde continue d’être une priorité pour Essence dans la région APAC et dans le monde, et avec elle à la barre, je suis très enthousiasmé par notre prochaine phase de croissance et de développement sur le marché », a déclaré T Gangadhar, PDG d’Essence APAC.

Rejoignant Essence en 2018, Malaviya a récemment dirigé les activités Google de l’agence en Inde et en Asie du Sud-Est en tant que vice-présidente senior, services clients. Auparavant, elle était chef de l’exploitation chez Colorbar Cosmetics et responsable du marketing par pays chez Twitter en Inde. Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie, elle a également occupé des postes de direction chez Mindshare, PHD, Roy Morgan Research et MediaCom en Inde, aux Émirats arabes unis et en Australie.

Pour Prasanth Kumar, PDG de GroupM Asie du Sud, avec son expérience et ses réalisations importantes, Sonali Malaviya ajoutera aux capacités d’Essence. «Alors que nous continuons à développer des leaders en interne, Sonali Malaviya fait également partie de notre bassin croissant de talents assumant divers rôles de direction dans GroupM Inde», a-t-il ajouté.

Depuis l’entrée d’Essence en Inde en 2016, l’agence s’est rapidement étendue à trois bureaux à Bengaluru, Delhi et Mumbai. Le portefeuille diversifié de clients d’Essence sur le marché comprend Airtel, Britannia, Flipkart, Games24x7, Google, les motos et scooters Honda, Livspace, Melorra, Purplle, Vedantu, Wakefit et Zee5.

