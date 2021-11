Essence et diesel, plus proches de leurs plus hauts historiques

18/11/2021 à 13:21 CET

Le prix de l’essence est revenu à augmenter cette semaine de 0,2% d’enregistrer son troisième prix le plus élevé de l’histoire, tout en le diesel s’est stabilisé après n’avoir augmenté que de 0,1% au cours des sept derniers jours, malgré un nouveau record annuel.

Selon les données publiées ce jeudi par le Bulletin pétrolier de l’Union européenne (UE), l’essence est vendue cette semaine à une moyenne de 1 513 euros le litre, tandis que le diesel le fait à 1 385 euros.

Avec cette nouvelle promotion, le onzième d’affilée, l’essence est à des niveaux qui n’avaient plus été enregistrés dans les séries historiques depuis la semaine du 10 septembre 2012, où elle était payée à 1 519 euros, tandis que le diesel n’était plus si cher (1 397 euros) depuis la semaine du 18 septembre. meme annee.

A) Oui, l’essence a marqué son troisième prix le plus élevé de l’histoire cette semaine, et se trouve seulement 0,6% en dessous de son plus haut historique, qui a atteint la semaine du 3 septembre 2012 après avoir enregistré un prix de 1 522 euros.

Pour sa part, el le diesel est payé environ 4% de moins que lorsqu’il a atteint son plus haut niveau historique, dans la même semaine que l’essence, à 1 445 euros.

Avec les prix actuels, remplir un réservoir moyen de 55 litres avec de l’essence coûte plus de 83 euros, alors qu’avec du diesel il dépasse 76 euros.

Après cette nouvelle hausse, les deux carburants maintiennent la tendance à la hausse amorcée en novembre 2020, il y a près d’un an, et qui n’a été ralentie qu’en août dernier, en plein été, coïncidant avec l’augmentation de la mobilité enregistrée sur les routes espagnoles.

Depuis le début de 2021, l’essence est devenue près de 28 % plus chère, contre 30 % pour le diesel.Ainsi, faire le plein aujourd’hui coûte 18 euros de plus qu’au début de l’année s’il est fait avec de l’essence, et 17 euros de plus si l’on choisit le diesel.

Au cours du dernier mois, l’essence et le diesel ont augmenté leur prix de 2%, tandis qu’en comparaison avec la même semaine en 2020, lorsque les restrictions de mobilité étaient encore en vigueur en raison de la pandémie, l’essence coûte 31% de plus et le diesel est devenu 35% plus cher.