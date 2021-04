Essence lance Essence Impact pour accélérer la transformation numérique des organisations à but non lucratif de la région APAC

L’agence assiste les organisations dans la mise en place, la gestion et l’optimisation de leurs campagnes publicitaires pour générer du trafic vers leurs sites Web.

L’agence médiatique mondiale axée sur les données et les mesures Essence, qui fait partie de GroupM, a annoncé le lancement d’Essence Impact, une initiative pro bono qui aide les organisations à but non lucratif à sensibiliser davantage, à attirer plus de dons et à recruter de nouveaux bénévoles via leurs sites Web pour soutenir leurs causes et leurs effets ont accéléré le changement.

Essence Impact a été introduit pendant la pandémie de Covid-19 pour aider les organisations à but non lucratif dans leur transformation numérique, car beaucoup dépendaient historiquement d’événements de collecte de fonds physiques pour leurs besoins opérationnels. Dans le cadre de cette initiative, Essence aide les organismes de bienfaisance éligibles à postuler à Google Ad Grants, qui fournit jusqu’à 10 000 USD par mois de publicité en nature sur les recherches. Tirant parti des capacités numériques, de données, d’analyse et de technologie d’Essence, l’agence aide également les organisations à mettre en place, gérer et optimiser leurs campagnes publicitaires pour générer du trafic vers leurs sites Web.

Cela a été une période difficile pour les organismes de bienfaisance au milieu de Covid-19 et des restrictions de verrouillage qui en résultent, car les organisations n’ont pas été en mesure de mener à bien leurs événements de collecte de fonds habituels, a déclaré Matt Holland, vice-président associé, services à la clientèle, APAC, Essence. «Essence Impact soutient les organismes de bienfaisance pour aider à accroître la sensibilisation, les donateurs et les bénévoles en ligne, alors que les organisations orientent leurs activités pour être davantage dirigées par le numérique», a-t-il ajouté.

“Google Ad Grants aide les organisations à but non lucratif à partager leurs causes avec le monde via les annonces de recherche Google. Conformément à la mission d’Essence de rendre les marques plus précieuses pour le monde, nous croyons également qu’il faut utiliser nos capacités pour le bien social et que nous avons la responsabilité de rendre le monde meilleur. Avec Google Ad Grants et Essence Impact, nous sommes ravis d’aider les organisations à but non lucratif à transformer et à accélérer leurs efforts dans la pandémie et au-delà, tout en offrant à nos équipes la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences et de redonner à la société », Monica Bhatia, vice-présidente senior , partenaire client, APAC et directeur général, Singapour chez Essence, a déclaré.

