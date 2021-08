Essence lance le service de conseil Essence Data Health Check pour aider les marques

Essence Data Health Check est un produit de service développé par Essence Global Ventures, le centre d’innovation, de recherche et de développement de l’agence basé à Singapour.

L’agence mondiale de médias axée sur les données et les mesures Essence a présenté son service de conseil Essence Data Health Check, développé pour aider les marques à obtenir des résultats commerciaux efficaces de leurs activités de marketing numérique en faisant progresser leur stratégie de données d’audience.

Essence Data Health Check est un produit de service développé par Essence Global Ventures, le centre d’innovation, de recherche et de développement de l’agence basé à Singapour. Le produit a été conçu pour être une aide stratégique et tactique pour les spécialistes du marketing afin d’accélérer la transformation de leur marketing numérique et la croissance de leur entreprise. En plus d’aider les marques à gérer les changements sismiques dans les données, l’identité et la confidentialité dus à la confluence des changements dans le sentiment des utilisateurs, les réglementations et la technologie, l’offre permet aux spécialistes du marketing de maximiser la valeur de leurs données d’audience et d’optimiser l’expérience de la marque des consommateurs.

Faisant partie des solutions de conseil d’Essence, Essence Data Health Check fournit un examen méticuleux de la pile technologique des spécialistes du marketing, de la configuration de la collecte de données, de l’approche de gestion de l’audience et des pratiques de déploiement des données, ainsi que des recommandations concrètes pour augmenter l’efficacité des activités de marketing payantes et détenues basées sur les données. Cet examen porte sur les changements actuels et futurs de la législation et de la technologie concernant l’identité et la confidentialité en ligne des consommateurs. Conçue à la fois pour les équipes marketing internes et les modèles de services d’agences externes, l’offre recommande également des feuilles de route de mise en œuvre mesurables pour suivre les progrès et capturer de la valeur.

Les données n’ont jamais été aussi intégrées à plus d’aspects des activités des spécialistes du marketing, mais l’espace n’a jamais été aussi déroutant et incertain, a déclaré Vincent Niou, vice-président, stratégie des données, APAC, Essence. « Avec Essence Data Health Check, nous sommes impatients d’aider les spécialistes du marketing à traverser ces changements, tout en appliquant nos meilleures pratiques pour stimuler l’impact de la campagne et la croissance de l’entreprise à partir de leurs données d’audience, ainsi que pour offrir la meilleure expérience de marque possible à leurs clients à la fois payés et chaînes détenues », a ajouté Niou.

« Alors que le sentiment des consommateurs, les politiques publiques et l’industrie de la publicité dans son ensemble évoluent vers un écosystème qui place la confidentialité au premier plan de son fonctionnement, les marques et les annonceurs seront mis au défi de s’assurer que les personnes, les processus et les outils dont ils disposent sont capables de naviguer. le nouveau monde axé sur la confidentialité. Essence Data Health Check est conçu pour aider les spécialistes du marketing à évaluer ce qu’ils font bien, à fournir une feuille de route pour améliorer leur stratégie de données et, finalement, à permettre aux marques d’atteindre leurs objectifs », Shane Dewar, vice-président, opérations publicitaires, APAC, Essence, ajoutée.

