Essence nomme Magda Wolder à la tête de l’expérience, APAC

En rejoignant Essence en 2018, Wolder était auparavant responsable de la stratégie créative, EMEA au bureau de Londres de l’agence.

L’agence mondiale de médias axée sur les données et les mesures Essence, qui fait partie de GroupM, a annoncé mardi la nomination de Magda Wolder au poste de responsable de l’expérience, APAC. Basée à Singapour, elle dirigera les capacités de création, d’innovation de contenu et de studio de l’agence dans la région.

En APAC, Wolder dirigera une équipe de stratèges créatifs, de penseurs conceptuels, d’experts en design et de partenaires de production basés sur la technologie pour créer une innovation créative basée sur les données pour les clients d’Essence dans la région. «Notre travail chez Essence montre que les données et la technologie complètent une idée créative et ne sont pas l’idée elle-même. La technologie et les données ne sont que les outils de nos esprits curieux et créatifs pour aider à connecter les marques avec les gens. En plus de ma volonté de favoriser la personnalisation à grande échelle pour nos clients de la région APAC, je souhaite contribuer à nourrir les talents créatifs émergents et l’imagination dans cette région. Nous avons une équipe créative très talentueuse sur le terrain ici et j’ai hâte de voir ce que nous réaliserons ensemble en 2021 », a déclaré Wolder.

En rejoignant Essence en 2018, Wolder était auparavant responsable de la stratégie créative, EMEA au bureau de Londres de l’agence. Avec plus d’une décennie d’expérience dans le rapprochement de la publicité et des idées dans les secteurs des médias, de la technologie et du divertissement, elle a auparavant travaillé comme chercheuse principale pour la région EMEA chez Netflix aux Pays-Bas, ainsi que comme stratège en chef de la création et responsable de la proximité client chez Sky en Le Royaume-Uni.

« Avec son impressionnante expérience de la marque, ainsi que sa compréhension approfondie de l’approche unifiée d’Essence en matière de données qui rapproche la création et les médias, nous attendons avec impatience l’innovation créative qu’elle apportera aux chaînes médiatiques et aux programmes de contenu pour nos clients dans cette région. “, a déclaré Monica Bhatia, vice-présidente principale, partenaire client, APAC et directrice générale, Singapour chez Essence.

Pour T. Gangadhar, PDG, APAC chez Essence, conformément à la mission de l’entreprise de rendre les marques plus précieuses pour le monde, nous nous engageons à aider les spécialistes du marketing à créer de la valeur de nouvelles manières, notamment grâce à une création intelligente. «Avec le leadership de Magda, je suis enthousiasmé par la technologie créative et les produits d’expérience que notre équipe Expérience continuera de fournir via Essence Global Ventures, qui sera mis à l’échelle pour aider les marques de la région APAC et réussir à l’échelle mondiale dans la nouvelle économie», a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.