ESSENCE publie la toute première couverture d’illustration de courtepointe capturant les événements transformateurs de 2020 ⋆ .

*(New York, NY)– La nouvelle du verdict de culpabilité de Derek Chauvin dans le meurtre de George Floyd a amené beaucoup de gens à réfléchir aux défis apparemment sans fin – et à l’espoir, au combat et à la résilience sans fin – que la communauté noire a vécus et démontrés, en particulier au cours de l’année écoulée. Chronique de «l’année qui a changé le monde», ESSENCE – la principale société de médias, de technologie et de commerce à 100% appartenant à des Noirs, dédiée aux femmes et aux communautés noires, a lancé aujourd’hui sa couverture de mai / juin 2021 en tant qu’interprétation visuelle frappante. qui juxtapose les défis et les triomphes d’une communauté après une année sans précédent de troubles sociaux et politiques accrus, de brutalités policières, d’inégalités économiques et sanitaires, de COVID-19 et plus.

La couverture de l’oeuvre de courtepointe, créée par l’artiste contemporaine Bisa Butler et commandée exclusivement par ESSENCE, est unique en son genre et la première en son genre utilisée par ESSENCE pour une couverture de plus de 50 ans d’histoire. Butler est largement reconnue pour ses représentations de l’identité afro-américaine et de la vie dans l’expérience américaine, combinant le portrait et l’artisanat hautement qualifié et la tradition de la courtepointe pour offrir des pièces engageantes qui suscitent le dialogue.

ESSENCE a rassemblé un éventail de voix notables – d’activistes, de journalistes, d’artistes et d’écrivains – qui ont partagé leurs points de vue sur le fait de voir l’histoire se dérouler, de créer le changement et d’être des champions de la liberté. Les contributeurs invités incluent: activiste et auteur Tamika Mallory, qui a partagé un extrait de son prochain livre State of Emergency; Ancre CNN Abby Phillip; journaliste et universitaire Clint Smith; Producteur basé à Paris Robin Allison Davis; écrivain racial, culturel et identitaire Kovie Biakolo; écrivain / activiste Kimberly Latrice Jones; activiste Bogues Lynee Vanee; et plus. Le numéro présente également la première chronique de Caroline Wanga, PDG d’ESSENCE, intitulée «Assiette pleine de persil», qui accentue le pouvoir, l’équité et l’authenticité en tant qu’ingrédients clés pour un nouveau type de nourriture pour l’âme de la fraternité.

«Certains événements sont si déterminants qu’ils continuent de transformer des générations longtemps après qu’ils se sont produits, et tels ont été les événements collectifs de l’année écoulée», a déclaré Latraviette D. Smith-Wilson, directrice de la stratégie et de l’engagement, ESSENCE. «Que ceux qui ont juré de nous protéger sans tenir compte de nos vies, de la santé et des disparités économiques aggravées par une pandémie mondiale, des attaques violentes contre le Capitole américain et la démocratie américaine et plus encore, nous avons été témoins d’un déluge d’inhumanité qui n’a été rivalisé que par le la résilience de notre humanité. C’est ce que notre incroyable équipe a capturé tout au long des pages du numéro de mai / juin d’ESSENCE et ce que nous sommes tellement honorés que Bisa Butler a interprété visuellement à travers les couleurs, les textures, les tissus et les motifs de cette incroyable œuvre d’art de courtepointe – la première du genre pour une couverture ESSENCE. Chaque point raconte l’histoire de ces temps et relie ensemble le récit du travail laissé en suspens et l’avenir de la justice sociale et de l’équité raciale que nous devons créer.

L’accent continu d’ESSENCE sur les questions de justice sociale, d’inclusion économique et d’équité sera mis en évidence cette semaine dans sa prochaine diffusion du Prix ​​ESSENCE des femmes noires à Hollywood 2021, sur ESSENCE.com et ESSENCEStudios.com ce jeudi 22 avril. S’appuyant sur ses années de création de plates-formes pour s’assurer que les créatifs noirs sont reconnus lorsque d’autres les ignorent et qu’ils continuent à «recevoir leurs fleurs» pour leurs contributions à Hollywood et à la culture mondiale , l’expérience de cette année, avec le thème «Maîtriser nos histoires», se concentrera sur la résilience des femmes noires à Hollywood au fil des ans, y compris pendant la pandémie sans précédent.

Le numéro de mai / juin d’ESSENCE sortira dans les kiosques le mardi 27 avril. Pour en savoir plus sur ce numéro, visitez ESSENCE.com.

