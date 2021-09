Essence Ventures acquiert Beautycon au milieu de la sortie de Moj Mahdara – WWD

Les actifs de BeautyCon Media Inc. ont été acquis par une filiale d’Essence Ventures.

Pendant des années, BeautyCon a attiré des milliers d’amateurs de beauté dans ses festivals éponymes animés, mais elle a eu du mal à trouver sa place avant et pendant la pandémie de coronavirus. L’entreprise a fait l’objet d’une poursuite civile en février 2020 et aurait licencié la moitié de son personnel le mois suivant, lorsque COVID-19 a forcé des fermetures à l’échelle nationale.

Moj Mahdara, qui est devenue PDG de BeautyCon après avoir investi dans l’entreprise en 2014, a démissionné de son poste plus tôt cette année. Essence Ventures a acquis la société hors saisie, après avoir déposé une demande de cession au profit des créanciers (une alternative à la faillite) en mai.

Marina Curry reviendra à BeautyCon, qu’elle a cofondée en 2011 avec Jonathon Burford. La nouvelle de l’acquisition de BeautyCon par Essence Ventures a été rapportée pour la première fois par The Wrap.

Les événements de beauté en personne ont été suspendus pendant la pandémie de COVID-19, pour la plupart. L’événement le plus récent de BeautyCon a eu lieu en août 2019. Cette année, Sephora’s Sephoria sera un festival virtuel.

Richelieu Dennis, fondateur et président d’Essence Ventures, a déclaré à WWD par téléphone que BeautyCon continuerait d’être une “entreprise d’expérience” – “qu’il s’agisse d’expériences virtuelles, d’expériences hybrides” – avec une expansion locale et mondiale à venir.

“La pandémie a eu un impact sur l’espace d’expérience en direct de plusieurs manières”, a déclaré Dennis. « Cela a évidemment entravé la capacité des gens à se rassembler. Cela a également créé beaucoup d’énergie et d’innovation autour de la façon dont les gens se rassemblent aujourd’hui. Qu’il s’agisse d’expériences virtuelles, d’expériences hybrides, tout cela fera partie du business de l’expérience à l’avenir. Avec les technologies que nous avons mises en place, nous serons en mesure d’exposer les idéaux et les valeurs de la BeautyCon et de poursuivre le travail que la BeautyCon a fait ces années-là.

« Alors que nous progressons dans une nouvelle normalité, il existe une formidable opportunité de faire ces expériences en direct et virtuelles d’une manière physique qui étend la portée qui apporte la nature inclusive de BeautyCon au monde, ainsi que localisée », a poursuivi Dennis. « Nous aurons une expansion locale et mondiale. »

Le portefeuille d’Essence Ventures comprend Afropunk, le festival des arts, et Essence Communications Inc., qui exploite Essence Festival, qui a commencé comme un festival de musique en 1995.

Dennis a déclaré qu’il voyait une opportunité de développer davantage la BeautyCon, qu’il a qualifiée de « première expérience de beauté ».

“Nous nous efforcerons de donner vie à cette vision et accueillerons certainement la contribution des personnes qui ont créé la vision et la façon dont nous tirons parti de cette vision pour aller de plus en plus loin”, a déclaré Dennis. « Le festival Essence s’est étendu au cours du passé [26 years]. BeautyCon est tout aussi important du point de vue de la vision. La marque a désormais l’opportunité d’avoir un impact sur encore plus de personnes. C’est ce que nous recherchons dans notre portefeuille : l’inclusivité et l’impact.

