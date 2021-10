Essex : un homme accusé du meurtre de deux garçons à Brentwood

Une troisième personne a également été soignée pour des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger à la suite de l’incident (Photo: PA)

Un adolescent a été inculpé du meurtre de deux garçons à la suite de troubles dans l’Essex.

La police d’Essex a déclaré que Frankie Watson, 19 ans, de Baker Street, Orsett, avait été renvoyé pour comparaître mercredi devant le tribunal de première instance de Southend, inculpé de deux chefs de meurtre, tentative de meurtre et possession d’une arme offensive.

La police a été appelée au tribunal de régence de Brentwood vers 1 h 30 dimanche.

Deux adolescents sont décédés plus tard, tandis qu’une troisième personne a été soignée pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Deux hommes – un jeune de 20 ans de Grays et un de 21 ans de South Ockendon – qui ont été arrêtés pour suspicion de meurtre ont été libérés sous caution jusqu’au 19 novembre, et un homme de 40 ans de Brentwood a été libéré sous enquête.

