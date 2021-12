Est-ce cette « information supplémentaire » qui a finalement permis à Chris Cuomo de démarrer ? – RedState

CNN a indiqué dans un communiqué qu’ils avaient licencié le présentateur Chris Cuomo lorsque, au cours de leur examen, des « informations supplémentaires » ont été révélées.

Déclaration sur le licenciement de Chris Cuomo de CNN. pic.twitter.com/yKPwYtMznD – CNN Communications (@CNNPR) 4 décembre 2021

« Malgré la résiliation, nous enquêterons le cas échéant », a déclaré CNN.

Alors, quelles sont les « informations supplémentaires » dont ils parlent ? Brian Stelter a affirmé qu’il ne savait pas ce que c’était lorsqu’il a parlé du licenciement hier dans l’émission de Jim Acosta et a agi comme s’ils venaient de découvrir les problèmes éthiques liés aux actions de Cuomo. Je ne crois pas une seconde que Stelter ne sache pas quelles sont les informations supplémentaires.

Le problème avec la déclaration de CNN est qu’il y a tellement de choses que les « informations supplémentaires » pourraient être parce qu’il y avait tellement de choses qui ont été mal faites dans cette affaire et auraient dû faire résilier Cuomo.

Nous avons noté qu’il y avait eu un rapport de Chris Cuomo impliquant son personnel de CNN dans l’effort de déterrer la saleté sur les accusateurs d’Andrew Cuomo. Si c’est vrai, il aurait dû être mis en conserve il y a longtemps et CNN va être entraîné plus loin dans les enquêtes sur Andrew Cuomo.

Mais il s’avère qu’il y a encore plus.

Chris Cuomo est maintenant accusé d’inconduite sexuelle par un ancien collègue. L’avocat de cette personne a contacté CNN mercredi pour l’informer de l’allégation.

La femme qui a porté les accusations inconnues contre Chris Cuomo, 51 ans, était une ancienne « collègue junior » d’un autre réseau d’information, selon Debra Katz, l’avocate de l’accusateur, a indiqué le journal. L’allégation n’aurait apparemment pas été liée à la cascade d’accusations qui a conduit Andrew Cuomo à démissionner de ses fonctions face à la destitution il y a quatre mois. [….] « Sur la base du rapport que nous avons reçu concernant la conduite de Chris avec la défense de son frère, nous avions des raisons de mettre fin à nos activités », a déclaré CNN au Times. « Lorsque de nouvelles allégations nous sont parvenues cette semaine, nous les avons prises au sérieux et n’avons vu aucune raison de retarder la prise de mesures immédiates. »

Katz a déclaré que son client s’était manifesté à cause des déclarations de Chris Cuomo à l’antenne sur les allégations de harcèlement sexuel : « J’ai toujours été très attaché à ces problèmes, et profondément. Je voulais juste te le dire. Donc, fondamentalement, il s’est brûlé à cause de ses efforts pour montrer à quel point il « se souciait ».

Ce n’est pas la première allégation contre Chris Cuomo. Shelley Ross, qui était une productrice qui travaillait avec lui à ABC News, a affirmé en septembre qu’il l’avait touchée de manière inappropriée lors d’une fête en 2005, lui attrapant les fesses. Le botteur ? Elle a même reçu un e-mail de sa part, reconnaissant et s’excusant pour le comportement et suggérant qu’il pourrait être arrêté pour cela.

En additionnant tout cela, CNN a finalement compris qu’ils ne pouvaient plus retenir les histoires sur Cuomo et a décidé que le moment était venu de réduire leurs pertes. Deux allégations de harcèlement sexuel, le personnel impliqué et tous les problèmes éthiques, et il semble que c’était trop, même pour eux, d’essayer de balayer davantage sous le tapis. Mais ils auraient dû le larguer depuis longtemps et ils ont déjà montré qu’ils n’avaient aucune crédibilité en le laissant utiliser leur réseau pour promouvoir et défendre son frère au milieu du scandale de la maison de retraite qui a fait des milliers de morts. Maintenant, ils doivent dire clairement ce que le personnel a pu faire dans cette affaire concernant les accusateurs d’Andrew Cuomo. Ils ne peuvent pas simplement lâcher Chris et espérer que plus personne ne posera de questions à ce sujet.