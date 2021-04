Est-ce la bague de fiançailles de Khloe Kardashian de Tristan Thompson? C’est moche. ⋆ 10z viral

Vous savez tous que j’aime parler de bijoux, de cheveux, de manucure et de mode, mais même moi, j’ai mes limites! On dirait que je viens d’atteindre ma limite avec cet Instagram de Khloe Kardashian. Khloe essaie d’attirer l’attention sur son drame relationnel stupide avec Tristan Thompson. Tout d’abord, Tristan et Khloe sont de retour ensemble depuis un moment. Elle peut jouer à ses jeux stupides mais elle l’a repris après l’avoir trompée avec de nombreuses femmes, et je suppose qu’il la trompe toujours tout le temps. Khloe veut que nous pensions qu’ils sont fiancés, c’est pourquoi elle continue de publier des photos de cette bague en diamant.

D’accord, donc le diamant est vraiment moche. Parmi toutes les formes de diamant, vous allez choisir une forme de poire à fond gras? Brut. Bien que le diamant soit gros, il a l’air bon marché. Le réglage a l’air bon marché, la coupe a l’air bon marché, la clarté semble bon marché. L’horrible manucure de Khloe ajoute à la viscosité. Elle a un faible pour ces ongles pointus à griffes et les pointes multicolores ne sont tout simplement pas attrayantes. Je sais que j’ai l’air aigre sur tout cela et c’est parce que JE SUIS. Cet IG m’a rendu grincheux! Tout cet argent et elle s’achète une grosse bague laide et une manucure collante. Pouah.

Alors, Khloe et Tristan sont-ils fiancés? Je ne sais pas. Il a commenté cet IG (emojis de cœur), il est donc clair qu’il veut jouer à ce jeu aussi (pourquoi ??). Mais ils ne confirment rien. Probablement parce qu’à la seconde où ils confirment quelque chose, tous ses copains commenceront à parler ET les gens sur Twitter commenceront à crier après Khloe pour être à nouveau un idiot. Entre un rocher et un endroit dur: vouloir être des célébrités mais avoir peur de tout ce qui en sortira s’ils confirment l’engagement.

Pourquoi a-t-elle recours à la chirurgie plastique pour ressembler davantage à Kim ??? Je pensais honnêtement que plusieurs de ces clichés étaient Kim, pas Khloe.

Photos gracieuseté de l’IG de Khloe.

