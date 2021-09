Est-ce la caricature de Donald Trump par David Lee Roth ?

Depuis avril 2020, VAN HALEN chanteur David Lee Roth a passé une grande partie de son temps à créer des dessins sur le thème de COVID – il les appelle des bandes dessinées – puis à partager les œuvres finies sur ses réseaux sociaux. Ses quatre dernières œuvres d’art – appelées “The Don” (une caricature apparente de l’ancien président Donald Trumpson apparence orange et sa coiffure signature), “The Hurricane Formally Known As Prince”, “Flood” et “Delta” – peuvent être trouvés ci-dessous.

Selon un profil du New York Times de l’été 2020, Roth a pris la plume et l’encre pendant son verrouillage du coronavirus, mais il s’intéressait depuis longtemps à l’art.

« Mon approche est le meilleur des deux mondes : vintage et numérique hyper-atomique », a-t-il déclaré. “Un peu comme regarder ‘Drague’ sur votre iPad.

« Vous savez, j’ai déménagé au Japon pendant plus de deux ans pour étudier le sumi-e et la calligraphie, et quatre soirs par semaine, je m’entraînais, puis j’ai fait mes devoirs. Seigneur, j’ai passé des milliers d’heures à apprendre à utiliser une brosse en crin de cheval avec un bloc d’encre que je broie moi-même et qui n’a pas changé de recette depuis 700 ans.

“Donc, tout dans les bandes dessinées est dessiné à la main – toute la police de caractères, toutes les couleurs, le travail au trait, l’éclairage”, a-t-il expliqué. “Et une fois que j’ai fini, je travaille avec Colin Smith, le Led Zeppelin de Adobe Photoshop. Ensemble, nous numérisons tout, puis je suis capable d’accéder à des zones qui, autrement, n’étaient pas disponibles graphiquement sans des décennies d’efforts.”

ce n’est pas la première fois Roth a partagé une partie de son art visuel avec le public. De retour en 2009, Roth a publié des dizaines de ses propres dessins et illustrations, qu’il appelait à l’époque “des originaux authentiques et des imitations incompétentes”. Il les a proposés comme “une réponse officielle à la question ‘que fais-tu de ton temps libre ?'”

Selon le bureau de presse Van Halen, le VAN HALEN le leader a toujours été dans l’art. Tout au long de sa vie, lors de ses tournées dans le monde, vous pouviez le trouver en train de griffonner sur à peu près n’importe quoi – setlists, tour riders, parties du corps féminin, etc. Il a toujours été une partie importante du côté visuel de VAN HALEN, et a toujours essayé de faire en sorte que le spectacle “ressemble aux sons de la musique”. Il a conçu des vêtements de scène, orchestré des séances photo, imaginé la chorégraphie de scène, etc. Il a également participé à la conception VAN HALENpremiers toursbooks et quelques-uns de leurs t-shirts.

En mars 2020, Roth a reporté les six derniers spectacles de sa résidence à Las Vegas en raison de la pandémie de coronavirus.

Roth joué en première partie de la partie nord-américaine de février/mars 2020 EMBRASSER‘s “Fin de la route” tournée d’adieu.

VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen décédé d’un cancer en octobre à l’âge de 65 ans.

Roth, qui a joué avec VAN HALEN pour la dernière fois en 2015, tweeté peu de temps après Eddiela mort de : “Quel long et beau voyage ça a été.”



