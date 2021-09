Est-ce la clé USB la plus rapide au monde ?

Kingston a annoncé que son nouveau lecteur flash USB-C hautes performances, le DataTraveler Max, est désormais disponible.

Le DataTraveler Max (DT Max) est l’une des clés USB les plus rapides du marché avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 1000 Mbps et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 900 Mbps.

Selon Kingston, l’entreprise a conçu le DT Max dans un souci de portabilité et de commodité. Cependant, la clé USB dispose également d’un boîtier strié unique qui protège son connecteur USB-C lorsqu’il n’est pas utilisé et se déplace facilement en un seul mouvement.

Chef de produit Flash chez Kingston, Carissa Blegen a fourni plus de détails sur le DT Max dans un communiqué de presse, en déclarant :

« DT Max offre des vitesses de pointe et un espace de stockage sans compromis pour permettre aux consommateurs de créer et de suivre les demandes de contenu d’aujourd’hui. Nous offrons des performances inégalées que nos clients connaissent et attendent, et avec ce lancement, nous sommes fiers d’établir une nouvelle barre pour les clés USB-C. »

Kingston DataTraveler Max

La clé USB DT Max de Kingston est dotée de la dernière norme USB 3.2 Gen 2 pour offrir des performances record en termes de vitesse de lecture et d’écriture.

En plus d’un capuchon coulissant pratique à une main, l’appareil dispose également d’un indicateur d’état LED pour vous permettre de lire ou d’écrire des données ainsi que d’une boucle porte-clés fonctionnelle pour qu’il puisse être facilement attaché à un sac pour ordinateur portable.

Le DT Max, qui est compatible avec Windows, macOS, Linux et Chrome OS, est disponible en trois capacités de stockage et les utilisateurs intéressés peuvent se procurer le dernier lecteur flash de Kingston avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage. L’appareil est également livré avec une garantie de cinq ans avec une assistance technique gratuite en cas de problème.

Même si vous utilisez un service de stockage en nuage pour stocker vos fichiers en ligne, disposer d’une copie papier de vos données les plus importantes que vous pouvez emporter avec vous peut vous aider à travailler où que vous soyez.