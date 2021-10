Est-ce la fin de la fourrure à la mode ?

Dans une décision importante de l’industrie le mois dernier, Kering, la société mère des détaillants de luxe Gucci, Balenciaga, Saint Laurent et Bottega Veneta, a annoncé que ses maisons de couture n’utiliseraient plus de fourrure animale à cette époque l’année prochaine.

Yves Saint Laurent et Brioni ont été les dernières marques de Kering à interdire l’utilisation de la fourrure, le directeur général du conglomérat François-Henri Pinault affirmant que le monde « a changé ».

PETA a célébré cette décision après ce qu’elle a appelé une poussée de « décennies » pour amener Kering à interdire l’utilisation de la fourrure.

La nouvelle interdiction de la fourrure à l’échelle de l’entreprise par Kering n’est que la dernière d’une série d’annonces récemment faites par les détaillants de mode alors que les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par l’éthique de la mode en fourrure et la cruauté envers les animaux.

Mytheresa a annoncé une interdiction de la fourrure le mois dernier tandis que Selfridges s’est également engagé à éviter le dur aux côtés de Calvin Klein et Ralph Lauren.

Alors que de plus en plus de détaillants rejoignent la liste, tels que Net-a-Porter et Burberry, pouvons-nous nous attendre à une interdiction complète de la fourrure dans le secteur de la mode ?

Gergana Damyanova, cofondatrice et directrice générale de la marque de mode durable basée à Londres, blonde devenue voyou, a déclaré qu’il serait difficile d’imaginer une interdiction complète de la fourrure dans le secteur de la mode, en particulier dans le monde.

Damyanov a déclaré qu’avec l’accent accru mis sur l’éthique et les défis environnementaux auxquels le monde est actuellement confronté, elle peut voir que cette législation pourrait être déployée dans certains pays.

« Je m’attends à voir l’industrie de la mode s’autoréguler davantage et cela entraînera un changement substantiel », a-t-elle déclaré à Retail Gazette.

« Le changement n’est pas facile pour tout le monde »

« Avec les grandes entreprises leaders qui passent à l’absence de fourrure, de plus en plus d’entreprises suivront.

« Au fur et à mesure qu’ils développent et popularisent des alternatives, cette tendance se répercuterait sans aucun doute sur l’industrie et établirait une nouvelle norme. »

Alors que la pression pour cesser d’utiliser la fourrure augmente dans un contexte de sensibilisation accrue des clients et de demande de pratiques éthiques, la rédactrice de mode Katie Ramsingh a déclaré que les clients de la génération Z en particulier exercent une pression croissante sur les détaillants pour qu’ils soient radicalement honnêtes et transparents sur leurs chaînes d’approvisionnement et leur éthique.

« L’utilisation de la fourrure ne correspond certainement pas aux idéaux éveillés de cette génération, la vraie fourrure est considérée comme cruelle plutôt que cool », a expliqué Ramsingh.

Kim van Langelaar, cofondatrice et Polly Drábová, spécialiste du marketing de contenu et de recherche de la plus grande boutique en ligne éthique du Royaume-Uni, Shop Like You Give a Damn, a déclaré : « S’il n’y avait pas de pression généralisée pour arrêter d’utiliser la fourrure, nous croyons vraiment que les détaillants (de luxe) continuerait à l’utiliser.

« Si nous pouvions simplement penser aux efforts et au temps consacrés aux campagnes d’interdiction de la fourrure, puis au temps qu’il a fallu aux détaillants pour écouter et changer, il est tout simplement impensable de croire qu’un jour, ils se réveilleraient et choisissent de ne plus utiliser de fourrure.

« Tant qu’il y a de l’argent dedans, nous ne les voyons pas être persuadés – par bonté de cœur – de dire adieu à ces » tissus de luxe « . »

Langelaar et Drábová ont ajouté que lorsque de nombreuses marques annoncent leur nouvel avenir sans fourrure, elles mentionnent que le monde change et qu’elles doivent s’y adapter.

Ils ont dit qu’il est bon de réaliser qu’en cela, ils ne sont pas les leaders, ils sont les suiveurs et que les changements moraux et percutants ne se produisent pas simplement.

« Ils doivent être poussés, avec beaucoup de sueur, de bruit et de travail acharné – et c’est ainsi que nous sommes arrivés à ce que les détaillants de mode interdisent la fourrure. »

Damyanova était d’accord et a déclaré que s’il n’y avait pas de pression généralisée, de nombreux détaillants continueraient à utiliser la fourrure, mais a ajouté qu’il ne fallait pas oublier qu’il y avait encore des consommateurs qui aimeraient acheter des produits en fourrure.

« Pour les détaillants, il s’agit d’un compromis – sur quels consommateurs décident-ils de se concentrer et sur quels consommateurs décident-ils de laisser partir », a-t-elle déclaré.

« En abandonnant, il est fort probable qu’ils décevront des consommateurs qui les accompagnent depuis très longtemps. »

Bien que la fausse fourrure soit largement disponible à divers niveaux de prix, des détaillants comme Zara aux noms de luxe tels que Stella McCartney, Damyanova a déclaré que l’une des raisons pour lesquelles la fourrure animale est toujours si populaire est que la demande est motivée par les consommateurs.

« De nombreux clients aiment s’en tenir à ce qu’ils savent, à ce qu’ils ont acheté toute leur vie et les alternatives ne sont parfois pas considérées comme une solution durable mais comme un produit de moindre qualité », a expliqué Damyanova.

Alors que la vraie fourrure sort de la mode traditionnelle, il y a maintenant un autre débat pressant : la fausse fourrure est-elle pire pour l’environnement ?

Alors que de nombreux acheteurs ne portent plus de vraie fourrure, ils n’ont pas cessé de porter des sosies de fourrure et alors que les marques essaient de produire des alternatives réalistes à partir de matériaux synthétiques, l’utilisation du plastique et la durabilité sont remises en question.

Les vêtements synthétiques sont l’un des principaux responsables du problème des microplastiques et lorsque des textiles tels que «polyester», «nylon», «polyamide», «acrylique sont lavés, portés ou séchés, ils libèrent de minuscules fibres plastiques dans l’eau et l’air.

Ces microfibres ont été trouvées dans presque tout ce que nous mangeons et buvons : du poisson et du poulet à l’eau du robinet, l’eau en bouteille et la bière.

Ashley Byrne, spécialiste de campagne chez PETA, a fait valoir qu’avec les droits des animaux mis à part les vraies fourrures, c’est encore bien pire pour l’environnement.

« Quatre-vingt-cinq pour cent des peaux de l’industrie de la fourrure proviennent d’animaux vivant en captivité dans des fermes industrielles à fourrure », a-t-elle déclaré.

Byrne a déclaré que les émissions de dioxyde de carbone causées par l’élevage d’animaux pour la fourrure représentent toutes « un cauchemar pour l’environnement ».

En revanche, elle pense que l’industrie de la fausse fourrure a le potentiel de devenir plus durable.

Wizz Selvey, fondateur de la société de conseil en vente au détail Wizz, a déclaré que la question des produits d’origine animale par rapport à leurs alternatives est un scénario complexe et se compare les uns aux autres sans connaître tous les détails tels que la durabilité, le processus de production, la durabilité, l’empreinte carbone pour n’en nommer que quelques-uns. rend difficile de définir l’un comme étant meilleur que l’autre.

« Les gens ont des éthiques et des désirs différents, il y a donc actuellement de la place pour un certain nombre de variétés », a expliqué Selvey.

« En fin de compte, il s’agit d’avoir une transparence totale de la chaîne d’approvisionnement et de comparer celle-ci à la durée d’utilisation. »

Alors que le jury ne sait toujours pas si la fausse fourrure est meilleure pour l’environnement, on ne sait pas non plus laquelle est la moins chère.

Langelaar et Drábová ont déclaré qu’il était logique que la fourrure végétalienne et d’autres alternatives à base de plantes soient moins chères que les matières animales.

« Pour fabriquer un article de mode végétalien, vous n’avez pas besoin d’élever et de nourrir des animaux. Et dans le cas où les détaillants utilisent des matériaux synthétiques connus pour être moins chers, la conclusion sur l’abordabilité devrait être évidente », ont-ils ajouté.

Ils ont expliqué que naturellement, une demande accrue d’alternatives végétaliennes contribuera à un environnement où elles sont plus abordables et accessibles que les matériaux provenant d’animaux.

