Est-ce la nouvelle technologie qui fera de l’iPhone pliable d’Apple une réalité ?

L’iPhone 13 d’Apple sera dévoilé le 14 septembre, la société basée à Cupertino venant de confirmer les rumeurs de lancement plus tôt cette semaine. Nous examinons quatre versions d’iPhone 13, les descendants des quatre appareils iPhone 12 de l’année dernière. Les combinés auront presque le même design que leurs prédécesseurs, à l’exception d’une encoche plus étroite et de nouvelles caméras arrière. Apple n’est pas prêt à défier ses concurrents avec un nouveau facteur de forme comme un iPhone pliable. Mais un tel appareil est déjà en préparation et pourrait arriver dans les magasins dans les années à venir. C’est selon diverses rumeurs qui offrent de temps en temps de nouveaux détails sur l’initiative iPhone pliable d’Apple. Séparément, nous voyons de nouveaux développements technologiques dont Apple pourrait bénéficier, et le dernier en date vient de LG.

Technologie pliable Samsung

Samsung est à l’avant-garde du développement de smartphones pliables et l’entreprise est impatiente de conquérir le plus de marché possible. Les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 sont les meilleurs et les plus abordables combinés fabriqués à ce jour. Ils présentent également la meilleure qualité de construction à ce jour, offrant aux acheteurs de nombreuses améliorations de durabilité par rapport aux modèles précédents. En d’autres termes, Samsung a cherché à résoudre deux des principales préoccupations concernant les combinés pliables : la fragilité et le coût.

Les rumeurs disent déjà que Samsung est prêt à capitaliser sur sa technologie de téléphone pliable en vendant des composants clés à d’autres fournisseurs de téléphones. Considérant qu’Apple est déjà un client majeur de Samsung, l’iPhone pliable pourrait être dans la ligne de mire de Samsung.

Les nouveaux téléphones Fold and Flip de Samsung ont un cadre en aluminium plus durable, du verre Corning Gorilla Victus à l’arrière et des écrans externes, une résistance à l’eau et un panneau en verre ultra fin (UTG) 80 % plus durable qu’auparavant. Ce dernier est un élément clé que nous pourrions voir sur d’autres téléphones pliables cette année, y compris le premier Pixel Fold de Google. Mais il n’y aura pas d’iPhone pliable dans les magasins cette année. Samsung ne peut encore vendre aucun de ses écrans OLED pliables ou panneaux UTG à Apple. Des rumeurs précédentes disaient cependant qu’Apple testait les écrans OLED flexibles de Samsung.

Mais Apple travaille avec plus d’un fournisseur coréen en ce qui concerne les pièces pliables essentielles de l’iPhone. Un rapport de la mi-février indiquait qu’Apple travaillait avec LG Display sur un panneau OLED pour l’iPhone pliable.

L’iPhone pliable utilisera-t-il la vraie fenêtre pliante de LG ?

LG s’est retiré du marché des smartphones plus tôt cette année, des mois avant le lancement prévu de son passionnant combiné Rollable. LG n’a jamais fabriqué son propre téléphone pliable. Mais l’entreprise n’arrêtera pas de produire en masse des composants pour d’autres fournisseurs.

C’est là que la technologie d’écran Real Folding Window (RFW) entre en scène. LG a annoncé le nouveau produit mercredi. Nous examinons un panneau en plastique transparent pliable et censé être aussi fin que du verre. L’écran RFW est équivalent à la technologie UTG de Samsung, visant à résoudre le problème de fragilité.

“Contrairement aux films polyimide existants et aux matériaux de type verre trempé, la fenêtre de couverture qui a appliqué les nouvelles technologies de revêtement de LG Chem maximisera la flexibilité, tout en fournissant également des solutions optimisées pour les téléphones pliables”, a déclaré un conférencier de LG Chem. La personne a ajouté que l’écran RFW apporterait également “des améliorations aux problèmes chroniques tels que les impressions de pli sur la partie de connexion de l’écran”.

La plupart des téléphones pliables utilisent des films polyimide sur les panneaux OLED. Même le Fold 3 et le Flip 3 ont un film plastique sur le panneau UTG.

Le nouveau couvercle d’écran pliable Real Folding Window de LG. Source de l’image : LG

Comment fonctionne la couverture de fenêtre pliante réelle

On ne sait pas si l’iPhone pliable comportera une coque d’écran RFW ou UTG. Apple pourrait toujours développer son propre panneau qui s’ajoute à l’écran OLED pliable. Et Corning développe du verre pliable pour les futurs appareils.

La couverture de fenêtre Real Folding de LG est dotée d’un revêtement spécial sur les deux côtés d’un film PET. Le nouveau matériau a une épaisseur de seulement quelques dizaines de micromètres (μm). Appliqué en haut et en bas du plastique, le matériau devrait améliorer la résistance à la chaleur et les propriétés mécaniques, explique LG.

Le RFW est plus fin que le verre trempé mais a la même dureté. Les écrans RFW durables présenteront également des prix compétitifs par rapport au film polyimide. Les coques d’écran LG peuvent être pliées plus de 200 000 fois, selon la société. Mieux encore, le pli qui apparaît dans la section charnière d’un verre pliable ne devrait pas être aussi visible.

Enfin, les panneaux RFW conviendraient également aux conceptions de smartphones comportant l’écran principal pliable à l’extérieur. Le Fold 3 et le Flip 3 ont des écrans pliables repliables. On ne sait pas pour le moment quel type de design d’iPhone pliable Apple opterait pour.

Quand l’iPhone pliable sera-t-il lancé ?

LG a également déclaré qu’il développait des écrans RFW qui ne comportent que le revêtement sans l’intermédiaire du film PET. Le géant coréen commencera à préparer la production de masse l’année prochaine et commencera à vendre à grande échelle des panneaux RFW en 2023. Comme prévu, LG n’a nommé aucun des clients potentiels intéressés par les panneaux RFW pour combinés pliables. “Nous allons renforcer nos partenariats avec les principales sociétés de l’industrie des smartphones et étendre notre marché en commençant par les mobiles et en passant par de nouvelles applications pliables telles que les ordinateurs portables et les tablettes”, a déclaré le vice-président de LG, Chang Do Ki, dans un communiqué.

Mais il se trouve que des rumeurs sur l’iPhone disent qu’Apple pourrait lancer son premier combiné pliable dès 2023. Cela ne confirme pas que le nouveau couvercle d’écran Real Folding Window de LG équipera les téléphones pliables Apple. Mais il semble que LG aligne la technologie requise pour fournir des composants pliables clés aux joueurs intéressés.

De plus, le fabricant d’iPhone n’est pas la seule entreprise à travailler sur de nouveaux téléphones pliables. LG Chem présentera probablement sa technologie RFW à d’autres parties, y compris à des fournisseurs qui pourraient opter pour la technologie UTG de Samsung cette année.