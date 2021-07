Est-ce la plus grosse batterie que nous ayons jamais vue dans un smartphone ?

TL;DR

La marque moins connue Ulefone a sorti un téléphone avec une batterie de 13 200 mAh. Cela pourrait être en cours pour le téléphone avec la plus grosse batterie. Attendez-vous à payer un prix promotionnel de 299 $ pour l’appareil.

Nous avons vu des marques mobiles moins connues proposer des appareils avec des batteries gigantesques au fil des ans, allant de 6 000 mAh à 11 000 mAh. Maintenant, il semble qu’un nouvel appareil pourrait être un concurrent pour le smartphone avec la plus grande batterie.

La marque chinoise de deuxième chaîne Ulefone a récemment sorti le Power Armor 13 (h/t : Gizmochina), et sa principale attraction est une batterie de 13 200 mAh. Cela surpasse le BlackView BV9100 et sa batterie de 13 000 mAh comme très probablement le téléphone avec la plus grosse batterie.

Dans tous les cas, le fabricant estime que vous pouvez obtenir cinq jours d’utilisation quotidienne avec une charge complète et 600 heures en veille. Une fois la batterie épuisée, vous utiliserez une charge filaire de 33 W ou une charge sans fil de 15 W pour recharger l’appareil. Le téléphone est également livré avec une charge sans fil inversée de 5 W afin que vous puissiez charger des téléphones et d’autres gadgets compatibles.

Qu’est-ce que vous obtenez d’autre?

L’Ulefone Power Armor 13 a également un indice « IP68/IP69K », un écran LCD FHD+ de 6,81 pouces, un processeur MediaTek Helio G95 4G, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage extensible. Vous obtenez également un système de caméra arrière quadruple, composé d’un tireur principal de 48MP, d’une caméra ultra-large de 8MP et d’une paire de capteurs de 2MP. Un appareil photo 16MP dans un trou de perforation gère les selfies et les appels vidéo.

Parmi les autres fonctionnalités notables, citons Android 11, NFC, les mesures de distance par infrarouge, la prise en charge d’endoscopes via un port dédié, un scanner d’empreintes digitales latéral et une clé personnalisée.

L’Ulefone Power Armor 13 a actuellement un prix promotionnel de 299 $ via AliExpress et Banggood, avec un prix coté régulier de 499 $. Vous voudrez peut-être garder cette option à l’esprit si la durée de vie de la batterie de plusieurs jours est importante pour vous.

En disant cela, nous vous recommandons de prendre cette marque et d’autres marques de deuxième chaîne avec une pincée de sel. Il n’est pas rare que les fabricants de niveau inférieur aient des rendus légèrement trompeurs, un service client médiocre, des problèmes de compatibilité réseau et/ou peu ou pas de mises à jour logicielles. Il n’est pas rare non plus de trouver des logiciels malveillants préinstallés sur certains appareils de marques moins connues (bien que cela ait également affecté les grandes marques dans le passé).