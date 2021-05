Est-ce la preuve qu’il y a vraiment de la vie sur Mars? – .

Nous savons qu’il n’y a pas de grandes formes de vie complexes sur Mars. Nous le savons parce que nous avons envoyé tellement de matériel sur la planète rouge que nous l’aurions certainement vu maintenant, mais la vie microbienne et peut-être même quelque chose comme des champignons pourraient encore se cacher quelque part. Des missions comme le rover Perseverance de la NASA pourraient éventuellement trouver quelque chose qui montre que la vie existait autrefois ou existe peut-être encore sur Mars, mais que faire si nous en avons déjà les preuves? Et si nous avions vu la vie sur Mars mais ne réalisions tout simplement pas ce que nous regardions?

Un nouvel article publié dans Advances in Microbiology suggère que des images en gros plan de la surface de Mars révèlent la présence d’une vie fongique bien vivante sur la planète. C’est une affirmation incroyablement audacieuse, mais les chercheurs fournissent un argument impressionnant pour aller de pair avec des images qui semblent montrer quelque chose d’étrange qui se passe sur le sol martien.

L’article produit une mine de preuves potentielles que diverses formes de vie ressemblant à des champignons peuvent exister sur la planète rouge. Certaines images montrent ce qui semble être des taches blanches ressemblant à du lichen recouvrant des parties de la surface, tandis que d’autres montrent des structures sphériques qui, selon les chercheurs, pourraient ressembler à des champignons puffball sur Terre. Ils fournissent même des images de ce qu’ils disent être une croissance bactérienne sur le rover Opportunity qui semble se développer avec le temps.

«Les champignons se développent dans des environnements à rayonnement intense», écrivent les chercheurs. «Des photos séquentielles documentent que des spécimens martiens ressemblant à des champignons émergent du sol et augmentent en taille, y compris ceux ressemblant à des boules de boue (Basidiomycota). Après l’oblitération des spécimens sphériques par les roues du rover, de nouvelles sphères – certaines avec des tiges – sont apparues au sommet des crêtes des anciennes pistes. Des séquences documentent que des milliers d ‘«aranéiformes» noirs de l’Arctique poussent jusqu’à 300 mètres au printemps et disparaissent en hiver; un motif répété chaque printemps et qui peut représenter des colonies massives de champignons noirs, de moisissures, de lichens, d’algues, de méthanogènes et d’espèces réductrices de soufre. Des spécimens noirs ressemblant à des champignons sont également apparus au sommet des rovers. Dans une série de photographies sur trois jours (Sols), des spécimens blancs amorphes dans une crevasse ont changé de forme et d’emplacement, puis ont disparu.

Certaines des photos que les chercheurs ont incluses semblent être des images que la NASA a déjà traitées et démystifiées comme étant des signes de vie. Les soi-disant «puffballs» semblent être les «myrtilles» que la NASA a observées à divers endroits sur Mars. On pense que ces orbes sont le résultat de l’accumulation de minéraux dans les roches et de l’érosion subséquente. Certaines des autres images sont un peu plus difficiles à expliquer, mais la NASA n’a pas encore suggéré que tout ce qu’elle a photographié sur Mars est en fait une preuve de vie.

Il existe de nombreux processus géologiques qui peuvent imiter les processus biologiques. La NASA semble impatiente de trouver des preuves de la vie, que ce soit dans le présent ou dans le passé, mais nous devrons attendre que des preuves vraiment indéniables émergent avant de pouvoir célébrer une telle découverte.

