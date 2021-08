Est-ce la prochaine grande application de médias sociaux? LitPic décroche 1,5 million de dollars pour permettre aux fans de payer les créateurs avec la devise intégrée à l’application

Des entrepreneurs chevronnés et des investisseurs de longue date soutiennent une startup de Seattle derrière un nouveau réseau social qui aide les créateurs et les influenceurs à gagner des revenus de leurs fans.

LitPic a annoncé une levée de fonds de 1,5 million de dollars auprès d’investisseurs dont Fritz Lanman (PDG de ClassPass), Kal Vepuri (fondateur de Hero), Adrian Aoun (fondateur de Forward), Michael Arrington (fondateur de Techcrunch), Tod Sacerdoti (fondateur de Pipedream), Andreas Penna (présidente de Rain Instant Pay), Tribe Capital et le mannequin « numérique » Coca Rocha.

LitPic mélange des éléments d’Onlyfans et de Twitch et propose des outils intégrés qui permettent aux créateurs de gagner de l’argent. Il utilise une devise intégrée à l’application appelée « Lits » qui permet aux utilisateurs de soutenir les créateurs et d’obtenir du contenu en coulisses. Les utilisateurs peuvent également gagner des récompenses et des avantages pour leurs contributions, ce qui les incite à devenir des créateurs de cadeaux.

«Des centaines de milliards de dollars de valeur d’entreprise ont été créés grâce à des influenceurs qui, à ce jour, n’ont pas encore partagé cet avantage. Grâce à LitPic, cela est sur le point de changer », a déclaré Lanman dans un communiqué.

Les entreprises axées sur les créateurs ont levé 1,3 milliard de dollars de financement cette année, selon CB Insights.

Une partie de l’attrait de LitPic est de permettre à davantage de créateurs de gagner de l’argent, et pas seulement aux principaux influenceurs sur des plateformes telles qu’Instagram et TikTok qui gagnent de l’argent grâce aux accords de marque.

LitPic est certainement confronté à une bataille difficile pour attirer suffisamment de personnes vers son application sur un marché encombré, mais la société de 14 personnes pense qu’elle est unique. Il compte plus de 6 000 créateurs inscrits pour sa version bêta.

“Nous sommes ravis de créer une plate-forme qui rassemble des réseaux sociaux, des outils de monétisation standardisés et une caméra créative pour créer du contenu sympa dans une solution tout-en-un”, a déclaré le PDG Maurice Yi, qui a de l’expérience dans la réservation de talents, les produits conception, marketing et production d’événements. “Nous pensons que tout le monde devrait pouvoir monétiser son travail et être payé pour sa créativité tout en récompensant les fans et les supporters avec de l’attention et de la popularité.”

LitPic a déclaré qu’il prévoyait d’incorporer les NFT à l’avenir. Il permet déjà aux utilisateurs d’encaisser leurs Lits et d’investir dans LiteCoin, l’un des partenaires de l’entreprise.