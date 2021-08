Est-ce la saison DeFi ? Top Trader prédit que deux altcoins du secteur de la cryptographie vont exploser ⋆ Crypto new media

Un crypto-trader étroitement suivi, connu dans l’industrie sous le nom de Smart Contracter, prédit des rassemblements géants pour deux altcoins dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi).

Le commerçant pseudonyme dit à ses 158 500 abonnés sur Twitter que le protocole de prêt et d’emprunt décentralisé Aave est l’un des altcoins qui pourraient potentiellement augmenter dans les mois à venir.

Smart Contracter dit qu’il considère Aave associé à Ethereum (AAVE/ETH) comme indicateur de ce que l’actif pourrait faire dans sa paire USD.

“En regardant la paire USD si AAVE / ETH déchire quotidiennement 50% de ce grand drapeau haussier, la paire USD est probablement déjà dans une vague 3 prolongée en route vers des sommets historiques.”

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Le trader s’appuie sur la théorie des vagues d’Elliott, une approche d’analyse technique qui vise à prédire l’action des prix en suivant la psychologie des foules qui se manifeste par des vagues. Selon le graphique du trader, Aave achèverait son ascension en cinq vagues pour atteindre un nouveau record historique d’environ 700 $ d’ici novembre.

Au moment de la rédaction, AAVE se négocie à 411 $, selon CoinGecko.

Le commerçant a également un œil sur le teneur de marché automatisé SushiSwap (SUSHI). Selon Smart Contracter, SUSHI a clairement transformé ses résistances techniques en supports et pourrait éventuellement se libérer du modèle pour atteindre de nouveaux sommets.

« Sushi a fait du SR propre [support-to-resistance] retourne tout le chemin vers le haut, mais je soupçonne qu’il viendra bientôt un moment où il se détachera et commencera un balisage approprié et les retournements SR deviendront une chose du passé.

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Le crypto-trader surveille également le jumelage de SushiSwap avec Bitcoin (SUSHI/BTC). Selon Smart Contracter, SUSHI/BTC est prêt à défier son sommet de 2021 d’environ 0,000522, d’une valeur de 24,71 $ au moment de la rédaction.

« Imaginez le rebond parfait et l’engloutissement haussier de ce nouveau test d’évasion. Sushi sur le point de faire fondre les visages à mon avis.

Source : entrepreneur intelligent/Twitter

Selon le graphique du trader, SUSHI/BTC est au milieu d’un rallye de la troisième vague, qui est la plus longue hausse de la tendance haussière à cinq vagues de la théorie des vagues d’Elliot.

