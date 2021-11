Est-ce la Terre ou est-ce Saturne ? Bientôt, les débris spatiaux formeront des anneaux autour de notre planète et son très inquiétant

La nouvelle estimation de l’Agence spatiale européenne suggère qu’il y a environ 170 millions de débris en orbite autour de la Terre.

C’était l’époque d’Elvis Presley et des Beatles. Le roi du rock n roll et les garçons de Liverpool régnaient sur les charts musicaux. C’était l’époque des « swinging 60s ». Au milieu de cette révolution culturelle et musicale enivrante, nous, les humains, avons réalisé le rêve, l’imagination d’« aller au-delà des étoiles » et de « aller sur la lune et revenir ». C’était le début de « l’ère spatiale ». Depuis le lancement du Spoutnik 1 en 1957 jusqu’à nos jours où nous essayons de résoudre les mystères cosmiques les plus profonds, l’ère spatiale est entrée dans une nouvelle phase. Mais tous ces décollages exaltants de Cap Canaveral à Sriharikota ont conduit à un nouveau problème : la pollution cosmique ! Tel est l’état de la situation en ce moment que les dernières recherches montrent que dans un futur proche, la Terre est susceptible d’avoir un anneau de type Saturne, qui sera constitué de débris spatiaux !

Le professeur de robotique de l’Université de l’Utah, Jake Abbot, a été cité par le Salt Lake Tribune comme disant que notre planète est sur le point d’avoir des anneaux qui seront en grande partie constitués de débris spatiaux. Le scientifique, qui a travaillé dans le domaine du magnétisme pendant des années, essaie maintenant de trouver une solution viable pour nettoyer le désordre cosmique. La nouvelle estimation de l’Agence spatiale européenne suggère qu’il y a environ 170 millions de débris en orbite autour de la Terre. Environ 8 000 tonnes métriques de déchets spatiaux ont été générées au cours des deux dernières décennies. Le ministère de la Défense des États-Unis dispose d’un réseau distinct qui suit spécifiquement les débris spatiaux. Le Space Surveillance Network dit qu’il y a environ 30 000 pièces de ferraille en orbite autour de notre planète qui peuvent s’avérer être un problème pour tous les satellites.

Le professeur Abbot explique qu’au niveau théorique, son équipe a eu l’idée d’un « faisceau tracteur », qui fonctionne sur le principe du magnétisme. Parce que les pièces métalliques gravitent autour de la Terre à une vitesse très élevée, il serait très difficile de dégager l’espace d’une manière simple. En moyenne, environ 400 débris spatiaux tombent sur Terre chaque année. Mais la taille de ces pièces est très petite et nous ne rencontrons donc aucun problème. Mais maintenant, les chercheurs disent qu’il y a des pièces qui ont presque la taille d’une balle molle. Cela peut constituer un défi pour les satellites ainsi que pour la Station spatiale internationale.

