Est-ce le bon moment en Inde pour rouvrir les écoles ?

Dr Rajib Dasgupta

Lors de la conférence de presse du 20 juillet 2021, le professeur Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a soutenu la réouverture des écoles chaque fois que cela est possible, et qu’« il serait sage d’ouvrir les écoles primaires avant d’ouvrir les écoles secondaires », car « les enfants peuvent mieux gérer les infections virales que les adultes ». Il a également donné l’exemple de plusieurs pays scandinaves qui n’ont pas fermé leurs écoles. La quatrième enquête sérologique nationale pour COVID-19 menée par l’ICMR dans 70 districts de 21 États a testé la présence d’anticorps spécifiques au virus SARS-CoV2 ; dans l’ensemble, 67,6 pour cent en avaient. Il est important de noter que dans ce cycle, les enfants du groupe d’âge de 6 à 17 ans ont également été inclus ; la séroprévalence était de 57,2 pour cent chez les 6-9 ans et de 61,6 pour cent chez les 10-17 ans.

La Cour suprême dans son ordonnance du 13 janvier 2021 avait ordonné aux États et territoires de l’Union (UT) de se prononcer avant le 31 janvier sur l’ouverture des centres Anganwadi (Integrated Child Development Services). Les écoles et les Anganwadis fournissent un large éventail de services essentiels, notamment l’éducation formelle, le développement de la petite enfance, les repas de midi ainsi que des apports sociaux, physiques, comportementaux et de santé mentale. Les parents sont naturellement soucieux de la réouverture et de la sécurité de leurs enfants au vu de la pandémie en cours. Quelles sont les preuves mondiales ?

L’OMS conseille une stratégie basée sur le district

Tout en soulignant que l’objectif dans tous les pays est de promouvoir un apprentissage en personne et des soins aux enfants plus sûrs, l’OMS conseille que les décisions de fermeture ou de réouverture totale ou partielle doivent être prises au niveau administratif local, guidées par les niveaux locaux de transmission du virus. et la mesure dans laquelle la réouverture de ces institutions peut améliorer la transmission dans la communauté. Il souligne que la fermeture des établissements d’enseignement ne devrait être envisagée que lorsqu’il n’y a pas d’autres alternatives. L’OMS conseille quatre catégories de stratégies basées sur le district (ou sous-district), en fonction des niveaux locaux et des modes de transmission. Il est conseillé aux districts sans cas ou cas sporadiques de garder toutes les écoles ouvertes et de mettre en œuvre des mesures de prévention et de contrôle du COVID-19. Les districts avec transmission par grappes peuvent garder la plupart des écoles ouvertes et envisager de fermer des écoles dans les zones connaissant une augmentation du nombre de grappes comprenant des écoles. Les districts à transmission communautaire nécessiteront très probablement la fermeture des écoles, en particulier avec les tendances croissantes des cas de COVID-19, des hospitalisations et des décès.

“L’enfant n’est pas coupable”

Les enfants semblent être infectés par le virus SARS-CoV-2 (qui cause COVID-19) beaucoup moins fréquemment que les adultes ; lorsqu’ils sont infectés, ils présentent généralement des symptômes bénins dans la grande majorité des cas. La question clé : dans quelle mesure les enfants peuvent-ils transmettre le COVID-19 ? Les preuves jusqu’à présent indiquent qu’un enfant est rarement le cas index suspecté, l’apparition des symptômes précédant la maladie chez les contacts familiaux adultes. Ils développent généralement des symptômes après ou en même temps que des contacts adultes infectés; cela implique que les enfants ne sont pas la source d’infection et acquièrent le COVID-19 des adultes, plutôt que de le leur transmettre. Des études menées en Irlande et en Australie analysant les contacts scolaires ont révélé un niveau de transmission extrêmement faible dans les écoles. Certaines études de modélisation au début de la pandémie prévoyaient que les fermetures d’écoles à elles seules n’empêcheraient que 2 à 4 % des décès. Ces analyses suggèrent que la transmission du SRAS-CoV-2 dans les écoles peut être moins importante pour contribuer à la transmission communautaire qu’on ne le croyait auparavant. La transmission en milieu scolaire est un moteur connu des épidémies de grippe et la fermeture obligatoire des écoles est une intervention clé de santé publique ; ce contraste par rapport au COVID-19 explique pourquoi certains pays ont choisi de ne pas fermer les écoles et les garderies alors que d’autres l’ont fait par principe de précaution.

Qu’en est-il des enfants plus âgés et des adolescents?

L’expérience des États-Unis a indiqué que les taux cumulatifs estimés d’infection et de maladie symptomatique dans le groupe des 0 à 4 ans sont environ la moitié de ceux des 5 à 17 ans. Des contacts et des mélanges plus intenses entre les enfants et les adolescents dans les écoles augmentent la susceptibilité ; la deuxième vague en Israël a commencé peu de temps après la réouverture des écoles début mai 2020 avec des épidémies majeures dans plusieurs lycées. Cela a été suivi d’un verrouillage et les écoles ont rouvert en septembre; cela a conduit à une augmentation des cas, en particulier dans le groupe d’âge des 15-19 ans. Il a été jugé prudent de considérer ce groupe d’âge comme des adultes en termes de caractéristiques de transmission. Certains analystes suggèrent que la transmission secondaire en milieu scolaire n’est significative que lorsque les stratégies de prévention ne sont pas mises en œuvre ou ne sont pas suivies. Bien que des épidémies puissent certainement se produire en milieu scolaire, des chercheurs d’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis ont observé que si des stratégies de prévention sont suivies, la transmission en milieu scolaire est inférieure ou similaire aux niveaux de transmission communautaire.

Instaurer des stratégies de prévention à plusieurs niveaux dans les écoles

L’ensemble complet de stratégies de prévention en couches comprend la promotion de la vaccination, l’utilisation cohérente et correcte des masques (le US-CDC le recommande pour tous les enfants de plus de 2 ans et l’OMS pour ceux de plus de 5 ans), la distanciation physique, les tests de dépistage pour les identification des cas, amélioration de la ventilation (ouverture des fenêtres pour augmenter la dilution de l’air intérieur par l’air extérieur, avec les précautions de sécurité requises), lavage des mains et étiquette respiratoire, rester à la maison en cas de maladie et se faire tester, recherche des contacts et nettoyage de routine avec désinfection dans certaines conditions. Les enseignants et autres membres du personnel doivent être vaccinés et protégés, car on peut s’attendre à ce qu’une proportion importante d’entre eux présente des comorbidités.

L’OMS conseille une distance d’au moins 1 mètre pour les étudiants (tous les groupes d’âge) et les membres du personnel en dehors des salles de classe. Une distance d’au moins 1 mètre doit également être maintenue dans les districts ou sous-districts avec transmission communautaire ou en grappe. Dans d’autres régions, les enfants de moins de 12 ans ne sont pas tenus de maintenir une distance physique en tout temps. Dans la mesure du possible, les enfants âgés de 12 ans et plus doivent se tenir à au moins 1 mètre les uns des autres tandis que les enseignants et le personnel de soutien doivent être à 1 mètre les uns des autres et des élèves.

Faire en sorte que tout fonctionne

Plusieurs éléments façonneront la sécurité liée au COVID dans les écoles et les centres Anganwadi. Dans de nombreux cas, cela nécessite un renforcement significatif des infrastructures et des ressources au niveau de l’école, notamment la ventilation, l’approvisionnement en eau et les toilettes. La politique de « rester à la maison en cas de maladie » doit être encouragée et appliquée efficacement. Une collaboration inclusive et précoce, ainsi qu’une consultation fréquente entre l’administration scolaire, les dirigeants communautaires, les groupes de parents et les organisations d’enseignants, sont essentielles pour déployer et maintenir ces processus. Des communications et des messages fréquents sont essentiels pour communiquer que les mesures d’atténuation sont maintenues ainsi que pour lutter contre les rumeurs, les informations trompeuses et la stigmatisation. Pour que ces institutions rouvrent, tous les membres du personnel doivent être entièrement vaccinés en priorité. Les vaccins destinés aux enfants de plus de 12 ans sont à l’essai et seront déployés en temps voulu. Sans aucun doute, toutes les décisions auront des implications pour les enfants, les parents, les enseignants et autres membres du personnel et plus largement, leurs communautés et sociétés ; les décideurs politiques et les éducateurs ont un travail difficile à faire et ont besoin de tout le soutien possible pour pouvoir maintenir ces services alors que la réouverture se poursuit.

(L’auteur est président du Center of Social Medicine & Community Health, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Il est également membre du comité national AEFI (Adverse Effects After Immunisation). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

