Est-ce le bon moment pour acheter Cosmos (ATOM) ? Voici ma prévision de prix.

Le prix du Cosmos ATOM / USD augmente lentement après avoir chuté mardi. En fait, il est en hausse de plus de 4 %. Il a augmenté sa valeur à 11,72 $, ce qui est supérieur à son précédent creux de 11,24 $.

ATOM est également inférieur d’environ 63% à sa valeur la plus élevée de tous les temps, portant la capitalisation boursière totale à plus de 2 milliards de dollars. C’est également la 41ème plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière.

L’intégration du protocole de bande comme catalyseur de la croissance d’ATOM

Cosmos est un projet qui favorise un écosystème de réseaux qui ont la possibilité de partager des données ainsi que leurs jetons de manière programmatique, sans aucune partie centrale qui facilite l’activité.

Chaque nouvelle blockchain indépendante est appelée une zone. Cette zone est liée au Cosmos Hub, un centre qui tient un registre d’État. Le réseau a un volume de transactions de plus de 177 millions de dollars par intervalle de 24 heures.

Le token ATOM joue un rôle clé lorsqu’il s’agit de maintenir l’interopérabilité entre les zones. De plus, il peut également être utilisé pour dépenser, envoyer, parier ou conserver.

ATOM peut être d’autant plus précieux que de plus en plus de chaînes de blocs sont ajoutées au réseau sur lequel Cosmos Hub s’appuie pour conserver l’historique des transactions. Les détenteurs d’ATOM votent également sur les mises à jour du réseau, où chaque vote est proportionnel à l’ATOM misé.

Le 22 juillet, le DeFi Oracle Band Protocol a été intégré à Cosmos dans le but de favoriser l’interopérabilité au sein de l’écosystème. Avec cette intégration de Band Protocol dans Starport, ainsi que l’outil de développement de blockchain Cosmos, toute nouvelle chaîne créée a la capacité d’échanger des flux de différents types de données via l’utilisation d’un oracle, ainsi que la norme d’interopérabilité de Cosmos. connu sous le nom de protocole de communication Inter-Blockchain. (IBC).

Cette intégration augmentera la demande pour le jeton ATOM, ce qui à son tour devrait augmenter son offre et sa valeur en circulation. Cela est évident dans sa récente augmentation de prix de 4 %.

Faut-il acheter Cosmos (ATOM) ?

Le 28 juillet, Cosmos (ATOM) valait 11,72 $. Sa valeur la plus élevée de tous les temps était de 31,70 $ le 7 mai.

Pour mieux comprendre comment sa valeur a changé récemment, nous analyserons juin. ATOM a culminé le 3 juin à 16,78 $. Cela a été suivi d’une chute le 22 juin à une valeur de 8,08 $.

Cela signifie qu’au cours de ce mois, la valeur a varié d’environ 51 %. La valeur du 28 juillet le place également à 63 % en dessous de son plus haut historique et à 47 % en dessous du point de valeur le plus élevé de juin.

Cela indique une grande fenêtre de croissance, car la mise en œuvre du protocole de bande a suscité un véritable intérêt pour le réseau, sur lequel de nombreuses blockchains peuvent être construites. Cela étant, d’ici la fin du mois d’août, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur d’ATOM atteigne la fourchette de prix de 15 $, ce qui en vaut la peine d’être acheté.

