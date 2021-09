Est-ce le bon moment pour acheter des Binance Coin (BNB) ?

Le marché de la cryptographie continue d’être volatil, connaissant ainsi d’importants cils baissiers. Cependant, la réponse rapide des acheteurs maintient toujours une vision haussière à long terme. Binance Coin ne fait actuellement que suivre cette tendance, mais est-ce une bonne idée d’acheter dès maintenant ? Découvrez-le ci-dessous.

Au moment de la rédaction de cet article, le BNB se négocie à 363,40 $, accumulant une perte de 2,67 % au cours des dernières 24 heures et de 15,32 % au cours des 7 derniers jours. Sa capitalisation boursière de 60 663 millions de dollars en fait la 5ème position du classement Crypto Online.

Bien que les pertes aient sans aucun doute été pertinentes, lorsque nous examinons les données fondamentales comme nous l’avons fait hier, nous nous rendons compte qu’en ce moment, la force de la baisse est enveloppée par l’intention d’acheter.

Changpeng Zhao, PDG de Binance, assure qu’à long terme, ce qui se passe est un simple creux ou creux, une situation dans laquelle les mains fortes profitent généralement pour accumuler.

Et pour montrer que ceux qui font confiance à la technologie profitent de ces chutes pour acheter, nous avons le tweet de Nayib Bukele, président du Salvador. Il a annoncé que le pays qui utilise désormais Bitcoin comme monnaie légale, a acheté 150 BTC supplémentaires, alors que le prix était d’environ 43 000 $.

Nous venons d’acheter la trempette. 150 nouvelles pièces ! Le Salvador détient désormais 700 pièces. # Bitcoin🇸🇻 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 20 septembre 2021

Nous avons déjà passé en revue de manière générale ce qui se passe dans l’écosystème, et comment il est possible que la chute soit déjà stoppée par ceux qui profitent des prix bas pour accumuler. Mais, Binance coin en bénéficiera-t-il ? Cela vaut-il la peine d’être acheté ? Voyons cela ensuite.

Avantages et inconvénients du BNB

Commençons par revoir le bon

Jeton de la plus grande bourse au monde : Cela seul est un avantage qui pourrait continuer à faire grimper le prix à mesure que Binance se développe dans le monde, et il continuera sans aucun doute à le faire tant que le marché de la cryptographie le fera aussi. Véhicule principal au sein de la Binance Smart Chain : Également connu sous le nom de BSC, il s’agit du 2e plus grand réseau DeFi à l’heure actuelle, et Binance Coin est le moyen de payer les frais de transaction au sein de ce réseau, de sorte que les utilisateurs sont obligés d’acheter cette crypto-monnaie. Avantages de l’utiliser au sein de l’échange : Qu’il s’agisse d’éviter les frais d’exploitation ou de récompenser leur détention ou leur mise, Binance encourage ses utilisateurs à utiliser BNB, ce qui génère une spirale de rétroaction et une demande plus élevée pour le jeton. Mécanisme déflationniste : En brûlant des jetons, Binance diminue l’offre de BNB sur une base trimestrielle, ce qui ne peut entraîner une augmentation des prix que si la demande est soutenue ou augmentée. Passons maintenant aux choses sérieuses, et cela vaut toujours la peine de vérifier les deux côtés de la médaille.

Les questions de réglementation: Probablement le plus gros obstacle pour Binance actuellement, et c’est que, comme les pays exigent que l’échange interdise certains services aux utilisateurs, l’utilisation du jeton peut également baisser en même temps. Partiellement centralisé : Son développement, son brûlage, sa promotion, etc., sont largement contrôlés par l’échange. De plus, une situation assez compromettante pour l’échange, mettrait gravement en péril la confiance du token.

Il y a clairement moins d’inconvénients, et l’un d’entre eux est peu susceptible d’interférer avec le développement du jeton, cependant, il est très important de les prendre en compte.

Après avoir examiné cela, voyons ce que l’action des prix nous dit.

Analyse technique des pièces de monnaie Binance pour déterminer si c’est le bon moment pour acheter

Dans le graphique hebdomadaire en bougies, nous voyons comment la chute fait partie d’un retracement plus important, qui s’est produit plus tard après un important rallye haussier.

Déjà au point où le prix était fin août, il fallait qu’une correction se produise. Ce qui se passe actuellement est toujours un processus tout à fait normal et sain.

Les moyennes mobiles EMA de 8 et SMA de 18 sont croisées à la hausse, ce qui nous indique que la tendance à moyen terme est entre les mains des acheteurs. Actuellement, ces moyennes fonctionnent comme des supports dynamiques.

Il est fort probable que la baisse soit sur le point de trouver son point bas, peut-être sur le support proche des 340$. Le scénario le plus probable nous dit que c’est une bonne idée d’acheter Binance Coin actuellement.

Cependant, cela vaut toujours la peine d’attendre les confirmations, et je vais vous montrer ce qu’elles sont ci-dessous.

Graphique hebdomadaire BNB vs USDT. Source : TradingView.

Il y a toujours un risque de baisse

Au cours de la période quotidienne, nous observons une direction baissière claire à court terme, formée par des maximums et des minimums de plus en plus bas.

La moyenne mobile à 200 jours a été cassée, mettant en péril la forte tendance haussière majeure.

Les moyennes mobiles EMA à 8 jours et SMA à 18 jours sont également baissières, suivant la tendance à court terme.

Aujourd’hui, le prix obtient un support sur une zone de demande proche de 340 $, et bien qu’une transition à la hausse n’ait pas encore commencé à partir du point actuel, la tendance plus importante fait que ce scénario gagne des chances en sa faveur.

Pour penser que les taureaux ont repris le contrôle, de nouveaux plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts doivent se former sur le graphique journalier.

Tant qu’il ne se produit pas, le support à 340$ reste menacé. Plus bas, le prochain support est à 322 $.

Analyse technique de Binance Coin pour déterminer si c’est le bon moment pour acheter. Source : TradingView.

Toutes nos publications sont de nature informative, elles ne doivent donc en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement.

