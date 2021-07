Est-ce le bon moment pour acheter ? Invezz

in

Le marché des crypto-monnaies avance cette semaine ouvrable ; Bitcoin a de nouveau dépassé le niveau de 34 000 $, et cette situation est également prise en charge par Waves WAVES / USD. Les vagues sont passées de 11,67 $ au-dessus de 16 $ depuis le 21 juillet, et le prix actuel oscille autour de 15,5 $.

Analyse fondamentale : Waves permet aux utilisateurs d’émettre des jetons sans aucune expérience de programmation.

Waves est une plate-forme blockchain de passerelle complète qui représente un terrain d’essai pour l’innovation et vous permet de créer des applications informatiques qui s’exécutent sur un système informatique décentralisé. Waves a été créé en 2016 et a maintenu sa position parmi les 100 crypto-monnaies les plus populaires.

Waves dispose d’une infrastructure conviviale pour les développeurs et pour interagir avec cette plate-forme, vous devez utiliser des jetons WAVES. Waves a des frais de transaction peu élevés qui commencent à 0,001 WAVES pour les transactions régulières ou 0,005 WAVES pour les transactions qui invoquent un script.

Waves vous permet d’échanger n’importe quelle paire de jetons sans effectuer de transaction via une devise intermédiaire et il est important de dire que la plateforme Waves dispose de 103 millions de jetons disponibles au total. Le lancement d’un jeton intelligent dans Waves ne nécessite aucune expérience en programmation et est aussi simple que de cliquer sur quelques boutons.

Waves est un projet vraiment unique avec un grand potentiel; La popularité de ce projet augmente à travers le monde, alors que de plus en plus d’échanges proposent cette crypto-monnaie. Les vagues pourraient à nouveau atteindre les niveaux que nous avons vus en mai 2021, mais cela ne se produira certainement pas dans les prochaines semaines ou même les prochains mois.

Le marché des crypto-monnaies progresse ces derniers jours, mais les traders doivent considérer que le risque d’une nouvelle baisse n’est pas encore terminé et doivent attendre que Bitcoin approche un niveau de résistance plus fort avant de prendre des transactions longues.

“Les investisseurs potentiels qui cherchent à acheter la baisse doivent comprendre que les fluctuations sont normales et se préparer à ce type de volatilité à l’avenir. Même si vous investissez maintenant, à des prix relativement bas, préparez-vous à ce qu’ils continuent de baisser. a déclaré Humphrey Yang, l’expert en finances personnelles chez Humphrey Talks.

Analyse technique : 12 $ représentent un niveau de support élevé

Le marché des crypto-monnaies avance cette semaine ; Néanmoins, le risque d’une nouvelle baisse n’est pas écarté et les prix pourraient mettre du temps à se redresser davantage. Waves est passé de 11,67 $ au-dessus de 16 $ depuis le 21 juillet, mais si le prix du Bitcoin tombe à nouveau en dessous du support de 30 000 $, cela influencera négativement Waves.

Source des données : tradingview.com

Le niveau de support actuel est de 12 $; 18 $ et 20 $ représentent des niveaux de résistance importants. Si le prix tombe en dessous de 12 $, ce serait un signal de « vente » fort, et nous avons le chemin à parcourir à 10 $ ou moins.

En revanche, si le prix dépasse 18$, le prochain objectif de cours pourrait se situer aux alentours de 20$.

résumé

Le marché des crypto-monnaies avance cette semaine ouvrable ; Bitcoin a de nouveau dépassé le niveau de 34 000 $, et cette situation est également soutenue par Waves. Malgré cela, le risque d’une nouvelle baisse n’est pas terminé, et si le prix tombe en dessous du support de 12$, ce serait un signal de “vente” ferme, et la voie est ouverte à 10$.

