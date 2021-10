Est-ce le bon moment pour acheter Luna ? Les graphiques indiquent un possible rallye

Après avoir atteint un nouveau plus haut historique début octobre, Luna (LUNA / USD) est en phase de correction, mais montre désormais des signes de ralentissement. Est-il temps pour Luna de faire un autre effet ?

Après avoir établi un nouveau sommet, Luna a corrigé sa zone de demande à 34 $, qui est également le niveau de Fibonacci de 0,618. Un rebond de la ligne de tendance inférieure est attendu car Luna réduit le taux de correction. Le RSI est extrêmement survendu et un croisement peut également être observé, c’est une indication très prometteuse vers un renversement. Luna pourrait établir un nouveau sommet après ce mouvement correctif, et un objectif de 70 $ peut être fixé.

Faut-il acheter Luna maintenant ?

Vendredi, Luna formait une configuration tête et épaules inversée qui est une configuration haussière, suggérant qu’un renversement pourrait arriver très bientôt. Si une entrée longue est prise, un stop loss peut être défini en dessous de la zone de demande à 30 $. L’entrée longue peut être prise une fois que Luna sort de la tête et des épaules inversées à 38 $

conclusion

Luna semble très forte dans les semaines et les mois à venir, une longue entrée peut être prise après la cassure inversée de la tête et des épaules. Le mouvement correctif devrait se terminer bientôt et Luna pourrait établir un nouveau record.

