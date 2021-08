Est-ce le bon moment pour activer votre Bitcoin Miner ? – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News ⋆ Crypto new media

Les données montrent que l’opportunité de l’exploitation minière de Bitcoin n’a jamais été aussi bonne et les États-Unis ont l’infrastructure pour saisir cette chance. Au cours des dernières semaines, le marché minier Bitcoin a rencontré un événement de cygne noir. Cet événement a conduit à beaucoup d’incertitude et de confusion assombrissant l’avenir du marché.

C’est la raison pour laquelle les analystes du marché pensent qu’il est juste de donner au grand public une mise à jour rapide et précise et d’expliquer pourquoi c’est le moment idéal pour l’extraction de bitcoins aux États-Unis. En général, les mineurs de bitcoins sont récompensés par du Bitcoin pour la sécurisation du réseau et également pour chaque bloc qu’ils extraient.

Au fur et à mesure que de plus en plus de mineurs entrent et participent, le taux de difficulté augmente et la récompense pour la contribution à la sécurité de chaque mineur diminue et vice versa. Lorsque moins de mineurs participent à cet espace, le taux de difficulté diminue et la récompense pour la contribution de chaque mineur augmente. Comprendre comment cela fonctionne est crucial pour que quiconque sache pourquoi c’est une période passionnante pour se lancer dans l’exploitation minière.

Ces dernières semaines, nous avons constaté une baisse historique du taux de difficulté et les graphiques des marchés représentent les effets initiaux et continus des mineurs chinois contraints de fermer ou de déménager hors de Chine.

Il existe de nombreuses raisons possibles pour lesquelles cela s’est produit, mais le résultat final est qu’un exode des mineurs chinois et de leurs outils a commencé. Au 2 juillet, ce taux a été ajusté de -27,94 %. C’était le quatrième ajustement consécutif qui se produisait, “le taux de difficulté ayant presque diminué de moitié depuis la mi-mai”.

Même avec des prix BTC record, nous nous attendons toujours à des baisses de taux supplémentaires à l’avenir. Néanmoins, la diminution de la difficulté n’était pas encore terminée à ce stade, et avec la baisse supplémentaire de plus de 27% début juillet, on s’attend à ce que la volatilité persiste alors que le réseau rattrape les effets de la déconnexion de tous ces mineurs chinois. .

Ces événements ont entraîné de nombreux changements spectaculaires et rapides sur le marché de l’extraction de crypto-monnaie, mais leurs effets peuvent être attribués à ces changements majeurs :

Les prix des équipements chutent rapidement et la rentabilité semble augmenter pour les mineurs. Il est possible que les prix des équipements chutent à des plus bas historiques compte tenu de l’afflux d’équipements sur le marché, alors que la rentabilité minière augmente. À la suite de tout cela, les analystes estiment que la rentabilité minière augmentera d’environ 35% après l’ajustement de la difficulté. Il y a une pénurie d’emplacements d’extraction d’électricité à faible coût et d’infrastructures électriques fiables sur le marché actuel. Ainsi, il n’y a tout simplement pas d’infrastructure adéquate pour absorber la demande provenant des mineurs chinois. Les emplacements d’électricité bon marché peuvent prendre jusqu’à un an ou plus pour négocier, contracter et éventuellement se développer. Compte tenu de toutes ces circonstances, les opérateurs actuels ont une opportunité distincte puisqu’ils ont déjà créé des ressources et des partenariats qu’ils peuvent utiliser.

La dernière fois que le taux de difficulté était de près de 15 000 milliards de dollars, c’était en janvier 2021, le BTC ne valant que 7 000 $ à l’époque. Aujourd’hui, le prix du bitcoin est de près de 42 000 $, ce qui est près de six fois plus élevé. Avec le matériel minier à bas prix et le prix élevé du bitcoin, l’opportunité de l’exploitation minière BTC n’a jamais été aussi belle.

Actuellement, il ne s’agit pas d’équipement minier que vous utilisez, il s’agit de plus en plus d’infrastructures. Tous les investisseurs savent que le meilleur moment pour investir est lorsque les coûts sont majoritairement actualisés. Pour le minage de bitcoins, cela semble être en ce moment.