Est-ce le bon moment pour Barcelone de vendre Antoine Griezmann ?

Avec la pré-saison déjà à nos portes et le début de la Liga dans seulement cinq semaines, Joan Laporta a quelques décisions massives à prendre, notamment si Antoine Griezmann doit être supprimé ou non.

Le Français n’a certainement pas aidé sa cause avec la récente découverte d’une vidéo où lui et Ousmane Dembele seraient censés faire des commentaires et des gestes racistes.

Malgré cette erreur de jugement, le Français a soufflé le chaud et le froid pendant son séjour à Barcelone.

Dans certains matchs, il a sans aucun doute été le meilleur joueur et vainqueur de match, dans d’autres, il a disparu.

Compte tenu de son profil et du montant d’argent dont les Blaugranes ont dû se séparer pour obtenir ses services, il n’est pas injuste de s’attendre à ce qu’il offre un meilleur rapport qualité-prix.

Maintenant que les objectifs financiers ont considérablement évolué, il existe également un argument convaincant selon lequel ce pourrait être le bon moment pour vendre.

Le club ne reviendra pas près de ce qu’il a payé pour Griezmann, mais il économisera énormément sur les salaires, et si la priorité est de garder Lionel Messi à tout prix, alors c’est un accord que Joan Laporta doit essayer de viser pour.

Diverses rumeurs le placent à Manchester City, à l’Atletico Madrid et dans un ou deux autres clubs de haut niveau, mais à ce stade, c’est tout ce qu’ils sont. Rumeurs.

Il n’est pas clair non plus si le joueur lui-même est ouvert à un déménagement ailleurs, bien qu’il y aurait un cachet important pour lui de retourner au Wanda Metropolitano.

Diego Simeone sera forcément intéressé s’il y a une chance que Griezmann revienne à Madrid, et au moins les deux savent à quoi s’attendre s’il déménage.

Fait important pour Laporta et Ronald Koeman, dans le grand schéma des choses, la position de Griezmann peut être correctement couverte.

On ne sait pas exactement combien d’argent le conseil d’administration doit économiser pour enregistrer Messi et tout autre membre du personnel de jeu, bien qu’il soit admis qu’en encaissant leurs jetons sur Griezmann, la situation deviendrait un peu plus saine.

Le seul inconvénient possible est s’il n’y a aucune volonté de sa part de devenir un pion dans ce jeu particulier.

Peut-être que, tout comme le club semble l’avoir fait avec son compatriote, Samuel Umtiti, il doit être clair pour Griezmann qu’il n’a pas d’avenir au Camp Nou.

C’est un risque élevé, mais la situation actuelle du Barça dicte qu’un élément de risque est une stratégie valable.