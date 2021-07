Est-ce le bon moment pour entrer sur le marché des dérivés Bitcoin ⋆ Crypto new media

Bitcoin a connu une forte reprise de 26,7% (au moment de la publication) qui a rendu le trading au comptant très rentable pour les investisseurs, mais le fait intéressant est que cette reprise a également profité aux marchés des dérivés. L’observation des métriques en chaîne montre que Bitcoin Futures et Options ont également fonctionné. Le fait le plus intéressant a été la hausse soudaine d’une métrique particulière qui a validé le rallye.

Dérivés Bitcoin en hausse

Pour la première fois en un mois, les Futures Short Liquidations ont connu un pic aussi important. La barre jaune a atteint un sommet de 219 millions de dollars, ce qui montrait le montant total des shorts liquidés le 26 juillet. Ce pic a confirmé une chose : la principale cause de la récente reprise était en fait cette short squeeze.

En plus de l’augmentation des liquidations à court terme, les Futures Open Interest (OI) ont également réalisé des gains. Après la liquidation de mai, OI avait maintenu un mouvement stable compris entre 10 et 12 milliards de dollars. Ce schéma a finalement connu un changement alors que Futures OI a augmenté de 1,4 milliard de dollars cette semaine. Un OI aussi élevé augmente souvent la probabilité qu’un effet de levier volatil se produise. Avec l’augmentation de l’OI, les volumes de contrats à terme n’ont pas non plus été à la traîne.

Pour la première fois depuis plus d’un mois, les volumes de contrats à terme ont affiché des volumes quotidiens aussi élevés de contrats à terme sur le marché Bitcoin. Le 26 juillet, en seulement 24 heures, les volumes ont augmenté de 90 milliards de dollars pour s’établir à 120 milliards de dollars. C’est la preuve de la participation accrue au marché des produits dérivés.

À cela s’ajoute le volume d’options qui a également augmenté de 1,1 million de dollars le 26 juillet. Avec un volume d’options de 1,2 million, le marché semble être plus fort que jamais pour le moment.

La couverture est-elle pour ou contre le marché ?

C’est là que ça devient intéressant. Les ratios techniquement proposés dominent toujours les ratios d’achat et les gens se protègent contre le marché déjà en souffrance. Jusqu’à ce que cela se produise récemment. Au 27 juillet, les contrats d’appel étaient relativement plus élevés que les contrats de vente, avec plus de 1 513 BTC en contrats d’appel d’une valeur de 80 000 $. Bien que les gens négocient des contrats à terme à un prix plus élevé, certains ont continué à jouer dans la fourchette de consolidation de 29 000 $ à 40 000 $. Les grèves d’appel atteignant jusqu’à 90 000 $, servent d’affirmation aux perspectives optimistes envers Bitcoin.

Ceux qui cherchent à entrer sur le marché des produits dérivés pourraient trouver que c’est le bon moment. Assurez-vous simplement que vos sorties correspondent au modèle que suit l’action des prix de Bitcoin.