Est-ce le bon moment pour investir dans un fonds de services bancaires et financiers ? Trouver

HDFC AMC a sorti un NFO pour les investisseurs de détail – HDFC Banking and Financial Services Fund – qui est ouvert à la souscription jusqu’au 25 juin 2021. Le nouveau fonds vise à investir dans le secteur des services bancaires et financiers à travers les segments et la capitalisation boursière, y compris , banque, courtage, gestion d’actifs, gestion de patrimoine, assurance, sociétés financières non bancaires (NBFC) et autres sociétés susceptibles de fournir des services financiers.

Anand Laddha, gestionnaire de fonds – Actions et analyste principal d’actions, HDFC Asset Management Company Limited, dans une interview exclusive avec Sanjeev Sinha de FE Online, partage son point de vue sur l’opportunité d’investir dans un fonds de services bancaires et financiers, et sur les choses auxquelles les investisseurs doivent être attentifs lorsqu’ils investissent dans un fonds sectoriel. Extraits :

Avec la reprise possible de la croissance économique, pensez-vous que le moment est opportun pour investir dans un fonds de services bancaires et financiers ?

Au cours des deux dernières décennies, le secteur des services bancaires et financiers a connu une croissance plus rapide que le PIB. Malgré cette croissance dans le passé, la pénétration de divers services bancaires et financiers dans l’économie indienne est faible, ce qui signifie qu’il existe encore un potentiel de croissance important dans ce secteur.

Au cours de la dernière décennie, le secteur bancaire s’est consolidé en raison des problèmes de qualité des actifs des entreprises et de la faiblesse du cycle des investissements privés. À notre avis, les deux facteurs sont peut-être derrière nous. Au cours des dernières années, les ANP bruts et nets du secteur bancaire ont connu une tendance à la baisse et le taux de couverture des provisions s’est également amélioré pour atteindre plus de 70 %. Cela indique que les banques ont fourni la plupart des anciens NPA et, à l’avenir, le coût de provisionnement est susceptible de baisser. Cela s’est également reflété dans les résultats du secteur bancaire pour l’exercice 21, où la création supplémentaire d’actifs stressés par les entreprises (dérapages et actifs restructurés) était relativement faible. Ce résultat sur la qualité des actifs dans une année de pandémie donne confiance dans la solidité sous-jacente du système bancaire et des bénéfices des entreprises.

Deuxièmement, nous assistons à une reprise de la rentabilité des entreprises de nombreux secteurs, en particulier des secteurs à forte intensité capitalistique tels que la métallurgie, le ciment, la pharmacie, l’électricité, le textile, etc.

Ces deux facteurs reflètent clairement que le pire du cycle du NPA d’entreprise est probablement derrière nous. En outre, la plupart des banques ont des provisions flottantes excédentaires, qui devraient, dans une large mesure, régler les problèmes de qualité des actifs résultant de la pandémie.

Pour résumer, nous entrons dans le cycle avec un bilan bancaire solide, un niveau de capitalisation confortable et des NPA suffisamment fournis. De plus, un environnement de taux bas, une liquidité élevée et des bilans d’entreprises en bonne santé sont de bon augure pour le secteur. En plus de cela, les progrès technologiques se traduisent non seulement par une pénétration plus élevée, mais également par une réduction des coûts d’exploitation. Cela devrait également aider à réduire les coûts et l’acquisition de clients. Ainsi, avec l’amélioration du climat d’investissement et l’ouverture progressive de l’économie après la 2e vague de Covid, la croissance du commerce de détail et des entreprises devrait s’améliorer par la suite.

Quels sont les facteurs qui contribueront à la performance du fonds de services bancaires et financiers sur le long terme ?

Il existe de nombreux facteurs qui, à notre avis, contribueront à la performance du secteur des services bancaires et financiers à long terme.

Premièrement, la croissance du PIB a touché le fond et l’économie indienne devrait connaître une croissance économique robuste au cours de l’EX22 et au-delà, à notre avis, tirée par la normalisation de l’activité économique, une demande refoulée, un environnement extérieur favorable, une liquidité mondiale et nationale abondante. Celles-ci devraient être complétées par des mesures prises par le gouvernement et la RBI pour relancer l’économie.

De plus, les banques indiennes sont au meilleur de leur forme après de nombreuses années et nous pensons que le cycle des dépenses d’investissement devrait reprendre, ce qui devrait soutenir la croissance du crédit. De plus, le cycle de qualité des actifs des entreprises est également largement derrière nous et l’impact de la pandémie a été limité en raison de la baisse des provisions pour restructuration et flottant.

En outre, la pandémie a accéléré le rythme de la fourniture numérique de services par rapport à la période pré-Covid, ce qui devrait entraîner une baisse des coûts. En outre, un environnement de taux d’intérêt bas et une sensibilisation accrue dans les sous-segments des activités de BFSI peuvent également améliorer le niveau de pénétration et donc entraîner la croissance du secteur.

Enfin, de nombreuses nouvelles sociétés BFSI aspirent à être cotées au cours des deux prochaines années et peuvent donc offrir de bonnes opportunités.

Quelle est votre stratégie d’investissement autour de ce fonds ?

Le contour général de la stratégie susceptible d’être suivi par le dispositif est le suivant :

# Stratégie à capitalisation multiple – L’espace BFSI offre une profondeur et une diversité d’activités dans lesquelles investir. Le programme investirait dans tous les segments et la capitalisation boursière.

# Focus sur les leaders – Nous nous efforcerons d’investir dans des entreprises qui sont des leaders et/ou qui gagnent des parts de marché en raison d’une exécution supérieure, d’une échelle, d’une meilleure adoption de la technologie, etc.

# Accent sur la diversification / Faible corrélation – Nous essaierons de réaliser une diversification efficace au sein du portefeuille et de gérer les risques en investissant dans des sous-segments de services financiers.

# Croissance séculaire / Re-rating – Nous nous efforcerons d’être également focalisés sur les entreprises susceptibles de

assister à une croissance régulière et séculairevoir un redressement de la rentabilité et avoir le potentiel d’être réévalué

# IPO / Nouvelles inscriptions – Nous examinerons également les opportunités de nouvelles inscriptions, y compris la participation pré-IPO

Pensez-vous que les valorisations dans l’espace bancaire sont suffisamment attractives pour que les investisseurs envisagent un investissement ?

Lors de la récente reprise, des secteurs tels que les technologies de l’information et les soins de santé ont bénéficié de la pandémie et ont connu une forte appréciation des prix. En comparaison, les actions bancaires ont généré des rendements sous-optimaux. Le secteur est actuellement bien placé pour potentiellement bénéficier d’une reprise de la croissance économique, à mon avis. Étant donné les liens étroits du secteur avec le PIB et la faible pénétration, le secteur pourrait croître plus rapidement que le PIB avec la technologie agissant comme catalyseur.

Quelles sont les différentes choses auxquelles les investisseurs doivent être attentifs lorsqu’ils investissent dans un fonds sectoriel ?

Le régime convient aux investisseurs :

# qui souhaitent créer de la richesse sur le long terme en investissant dans un secteur fortement corrélé à l’économie.

# qui ont un horizon d’investissement supérieur à 3 ans.

Cependant, il y a certaines nuances dont un investisseur doit être conscient :

Premièrement, la performance de ce secteur, en particulier, est étroitement liée aux cycles économiques et tout retournement de cycle économique peut avoir un impact sur les entreprises et les rendements. Deuxièmement, BFSI en tant que secteur se compose d’entreprises à effet de levier et est donc sujette à des problèmes de qualité des actifs. Enfin, les évolutions réglementaires et technologiques peuvent bouleverser les modèles économiques.

Cependant, le cycle de faible qualité des actifs est largement derrière nous et les perspectives semblent prometteuses pour le secteur à mon avis. Pour réduire le risque, le programme se concentrera sur l’investissement dans tous les sous-segments pour parvenir à une diversification et investir dans des sociétés qui ont démontré de bons antécédents avec une gestion de bonne qualité et sont principalement des acteurs de premier plan dans leur secteur d’activité respectif.

Cependant, en général, les fonds sectoriels comportent des risques plus élevés. Ainsi, il faut prendre une exposition contrôlée à ces fonds.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées dans le présent document sont en date du 17 juin 2021 et impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans le présent document. HDFC Mutual Fund/AMC n’indique ni ne garantit le rendement des investissements. Les lecteurs doivent demander conseil à un professionnel avant de prendre des décisions d’investissement et seuls en seront responsables.

