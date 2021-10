Fantom (FTM / USD) est en hausse de 50% au cours des 30 derniers jours, ce qui implique que les investisseurs opportuns réalisent un profit impressionnant. Mais avec la baisse des volumes et une baisse de 7% enregistrée au cours des dernières 24 heures, les investisseurs se demandent naturellement si le rallye est terminé et si le moment est venu de vendre la pièce Fantom.

Après un fort rallye, FTM a formé un modèle de mât et de drapeau lundi et a éclaté mardi. Après la cassure, FTM s’est approché du niveau de 0,618 et maintenant une bougie Doji se forme indiquant un renversement. On peut s’attendre à un repli autour de la prix de 1,61 $, qui est également le prix moyen mobile sur 200 jours. Une entrée longue peut être prise une fois que vous êtes dans la zone de demande avec des objectifs pour un nouveau sommet historique. Soyez prudent si vous entrez dans une position courte car cela peut ne pas être la fin du rallye FTM et vous corrigez simplement le prix avant un nouveau sommet, si vous avez FTM, vous pouvez lentement commencer à accumuler des bénéfices et rechercher une entrée aux points inférieurs.

Regardons de plus près le graphique hebdomadaire FTM.

Lundi, FTM a formé un triangle descendant et a éclaté mardi. FTM testait à nouveau la ligne de tendance mardi et a également formé une divergence haussière par rapport au RSI, suggérant que FTM pourrait commencer un autre rallye. FTM ne sera considéré comme baissier que si c’est le cas. un effondrement en dessous du niveau de 2 $. FTM a déjà essayé de s’effondrer à plusieurs reprises et ce n’est peut-être qu’une question de temps jusqu’à ce que la cassure soit observée.

conclusion

FTM recule maintenant et c’est peut-être le bon moment pour enregistrer des gains, mais le recul ne durera pas longtemps et FTM pourrait poursuivre son rallye une fois de plus et atteindre un nouveau sommet.

Le poste Est-ce le bon moment pour vendre des Fantom Coins ? est apparu en premier sur Invezz.