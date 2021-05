‘(Est-ce le chemin pour) Amarillo’: Tony Christie serre son oreiller

«(Is This The Way To) Amarillo» de Neil Sedaka et Howie Greenfield n’est en aucun cas la seule composition inspirée de la ville du Texas. Détroit de George«Amarillo By Morning» et des chansons intitulées «Amarillo» d’Emmylou Harris et de Gorillaz me viennent également à l’esprit. Mais au milieu des années 2000, la chanson Sedaka, transformée pour la première fois en hit par le chanteur anglais Tony Christie en 1971, captivait l’imagination du public britannique comme jamais auparavant.

Même la première fois, la chanson était plus un favori britannique qu’aux États-Unis. Sedaka l’a écrit vers la fin de sa relation d’écriture à long terme avec Greenfield, et bien qu’ils aient été ensemble pour la remarquable résurgence de la carrière du chanteur-pianiste dans les années 1970, Sedaka n’a sorti son propre single qu’en 1977. À ce moment-là, le Le numéro jaunty était depuis longtemps l’une des chansons emblématiques de Christie.

Le chanteur à la grande voix, né à Sheffield, s’était frayé un chemin dans le circuit des clubs de travail des hommes dans les années 1960. Il a fait sa percée dans les charts britanniques en 1971, et après un succès dans le Top 30 avec «Las Vegas», il a frappé paydirt avec «J’ai fait ce que j’ai fait pour Maria». La composition et la production dramatiques de Mitch Murray-Peter Callandar sont devenues un succès n ° 2.

Un smash européen

«(Is This The Way To) Amarillo» était le single suivant, et a atteint un sommet britannique de n ° 18 au début de 1972. Il a passé 11 semaines substantielles dans le Top 40 britannique, mais est devenu un succès beaucoup plus grand sur le continent. , atteignant le n ° 1 en Allemagne et en Espagne.

En 2002, le comédien britannique Peter Kay a apporté une nouvelle importance à la chanson en la présentant dans sa série à succès Phoenix Nights. Trois ans plus tard, la version originale de Christie a été choisie comme levée de fonds pour l’association caritative Comic Relief. Propulsé par une vidéo avec Kay, il est passé directement au n ° 1, avec un chiffre d’affaires de 266844 en première semaine.

Le 1er mai 2005, “Amarillo” a entamé sa septième semaine au sommet des cartes britanniques, la plus longue course au n ° 1 depuis “Believe” de Cher en 1998. Ses ventes à la fin de cette semaine s’élevaient à 932 982, y compris le récent- incorporé au format de téléchargement, ce qui signifiait qu’il avait vendu plus de trois fois plus d’exemplaires que tout autre single en 2005 à ce stade.

Un million de ventes au Royaume-Uni

Lorsque les chiffres des ventes de fin d’année ont été calculés, la chanson de Christie’s était de loin le single le plus vendu de l’année. Son total officiel de 1.100.233 n’incluait même pas près de 40000 ventes numériques avant que ce format ne soit inclus pour la première fois dans le calcul du graphique, lors de sa course au n ° 1.

En 2010, dans le magazine M de la Performing Rights Society (PRS), Sedaka a parlé à cet écrivain des origines de la chanson et de sa renaissance. «J’adorais ‘Hitching a Ride’, par [late 60s British pop outfit] Vanity Fare, c’était ce battement. Je me souviens avoir reçu un appel [in 2005] de Tony disant qu’il était allé au n ° 1. Puis quelqu’un a dit qu’il était allé à un match de football et que 50 000 le chantaient », a-t-il ajouté. «C’était un hymne tellement joyeux.»