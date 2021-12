Est-ce le début du rallye du Père Noël ? Les marchés bondissent en Asie Session

Le marché de la cryptographie est à nouveau vert à l’approche du week-end.

Le bitcoin est passé à 51 500 $ vendredi lors de la séance de négociation en Asie pendant la saison des festivals d’hiver avec une faible liquidité.

Alors que les sentiments changent, Bitcoin n’est pas encore sorti de sa fourchette et est toujours en baisse de 25,6% par rapport à son sommet historique de 69 000 $.

Certainement beaucoup plus rapide à mon humble avis https://t.co/b2Ey9iSH1A – Zhu Su 🔺 (@zhusu) 24 décembre 2021

Ether a dépassé les 4 150 $ et se maintient toujours au-dessus de 4 100 $. Mais les cryptos qui dominent les verts impliquent SAND (24%), AR (22%) et LUNA (17%). Même les pièces DeFi comme SUSHI et AAVE voient leur valeur augmenter.

La capitalisation boursière totale est maintenant repassée au-dessus de 2,5 billions de dollars.

L’indice crypto de peur et d’avidité se redresse également lentement en même temps que les prix. À une lecture de 41, les sentiments sont revenus en territoire de peur, alors que la semaine dernière, il y avait une « peur extrême » sur le marché à une lecture de 23.

Cela pourrait également présenter un intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin qui ont encore atteint 20 milliards de dollars, contre moins de 16,5 milliards de dollars à la fin de la première semaine de décembre. Cependant, nous avons encore du chemin à parcourir avec le sommet historique de 28 milliards de dollars du mois dernier.

Pendant tout ce temps, le taux de financement est toujours faible, le plus élevé étant de 0,0125% sur OKEx pour les contrats Bitcoin à marge USDT, tandis que le plus bas est de -0,0113 % sur OKEx à nouveau mais pour les contrats à marge symbolique.

Quelques réflexions inutiles sur le graphique $ BTC pour vous broséidons et sestertii Ce ne sont que 4 des façons dont cela pourrait se passer qui ne surprendrait pas du tout fooo pic.twitter.com/rsdtvoKcwT – fooo (@bitcoinpanda69) 23 décembre 2021

Pour Ether, OI a grimpé à 11,36 milliards de dollars, contre 9,50 milliards de dollars il y a un peu plus d’une semaine et grimpe rapidement vers 14,5 milliards d’ATH début novembre.

Les derniers gains du marché de la cryptographie sont intervenus au milieu du sentiment positif plus large sur les marchés financiers. Les sentiments à risque se sont améliorés sur les marchés mondiaux, comme le montre la clôture record de jeudi pour le S&P 500.

Alors que la marée descendante des liquidités de la banque centrale devrait freiner la demande d’actifs risqués, cela reste à voir sur le marché alors que les prix augmentent.

«Même dans un environnement où la Fed augmente les taux d’intérêt, les investisseurs et les entreprises auront faim des opportunités à haut rendement offertes par les actifs numériques. Attendez-vous donc à voir l’adoption institutionnelle des actifs numériques exploser – directement, via des ETF ou des produits personnalisés générateurs de rendement », a déclaré Jeremy Allaire, PDG de Circle, dans une interview à CNBC.

Randonnée marché baissier Randonnée = vent de face (ceteris paribus pente moins profonde), volatilité accrue Cela nécessite des soldes de trésorerie plus élevés et des prises de bénéfices plus agressives, c’est-à-dire plus un marché de commerçants qu’un marché de détenteurs. Pas pour les vues apocalyptiques. https://t.co/6AWhM24fib – Alex Krüger (@krugermacro) 23 décembre 2021

La plupart des marchés boursiers asiatiques ont légèrement augmenté vendredi, tandis que le billet vert se dirigeait vers sa pire semaine depuis septembre, les actifs à risque enregistrant des gains au milieu des inquiétudes en baisse concernant la gravité de la nouvelle variante COVID-19 Omicron.

Pendant ce temps, le marché boursier américain et les marchés du Trésor seront fermés vendredi pour un jour férié, mais les contrats à terme Nasdaq et S&P 500 ont gagné 0,8% et 0,66%, respectivement, aux heures asiatiques.

« Un optimisme prudent selon lequel Omicron est moins sévère que Delta soutient les actifs à risque », ont déclaré les analystes du Forex de la CBA dans une note.

