Est-ce le haut-parleur portable incontournable ?

Ultimate Ears a envoyé son Megaboom 3 pour un examen honnête sur l’un de ses haut-parleurs de base.

La caractéristique la plus intrigante est l’impressionnante conception sonore spatiale à 360 °, car elle permet une expérience d’écoute musicale ultime à chaque utilisation. Mais vaut-il un prix de 199,99 $ ?

Jouer de la musique avec un haut-parleur au lieu d’un casque est une expérience totalement différente. Vous pouvez partager de la musique avec les personnes qui vous entourent ou rendre la pièce pleine de son. Parfois, il donne le ton d’un environnement sans s’isoler des écouteurs personnels.

J’ai possédé de nombreuses enceintes sans fil au fil des ans. Pour la plupart, c’est toujours unidirectionnel, et si vous vous teniez derrière le haut-parleur ou à côté du haut-parleur, vous n’obtiendriez pas la meilleure expérience que vous seriez directement devant le haut-parleur.

Conception

L’UE Megaboom 3 combat complètement ce problème. Il a une conception cylindrique qui prend en charge un son à 360 °, ce qui signifie que le haut-parleur joue tout autour du produit. Peu importe où vous vous trouvez dans une pièce, vous entendrez la même qualité que si vous étiez « devant » l’enceinte.

L’UE Megaboom 3 dispose notamment d’un son puissant et captivant avec sa conception sonore spatiale à 360°.

Il a un design monochrome élégant avec deux énormes boutons plus et moins sur le côté du haut-parleur pour contrôler vos réglages de volume. Un avantage ici est que vous pouvez gérer votre volume via n’importe quel appareil que vous avez connecté au haut-parleur. Si vous voulez l’emporter avec vous, il y a un petit crochet à l’arrière de l’enceinte que vous pouvez accrocher n’importe où avec un porte-clés.

Le tissu acoustique utilisé sur l’UE Megaboom 3 permet également de refroidir l’enceinte dans une piscine avec vous sans compromettre le son ni détériorer votre enceinte.

Qualité sonore et personnalisations

Ultimate Ears a une application pour vous permettre de contrôler le haut-parleur sans interagir physiquement avec lui. Vous pouvez également régler l’égalisation lorsque vous écoutez différents genres de musique. Avec la conception spéciale 360, la qualité du son rayonne encore plus de puissance.

Si vous êtes un fan de genres musicaux contenant des basses lourdes, cela vous épaterait tout comme le mien. J’ai même testé la capacité des basses avec une chanson de basse purement profonde, et cela n’avait pas du tout déformé la qualité du son.

Mon choix d’album pour le dernier album de l’UE Megaboom 3: Glass Animal, Dreamland.

Dernières pensées

Dans l’ensemble, cette enceinte rend l’expérience d’écoute plus immersive, quel que soit l’environnement dans lequel vous l’utilisez.

La durée de vie de la batterie est de 20 heures, et c’est l’une des plus grosses batteries pour haut-parleurs portables que j’aie connues, donc c’était aussi un gros plus car vous n’aurez pas à vous soucier de la recharger si vous l’emportez avec vous en déplacement toute la journée. Cela a été idéal pour les longues journées à la plage ou même simplement pour passer du temps avec un groupe de personnes et vouloir jouer de la musique sur un haut-parleur solide plutôt que sur les haut-parleurs de notre téléphone.

L’UE Megaboom 3 est une excellente option pour vos besoins d’enceintes d’été, au prix de 199,99 $ dans diverses options de couleurs.

Alternatives à un prix inférieurBose SoundLink Micro à 99,00 $Ultimate Ears Wonderboom 2 à 99,99 $Harman Kardon Mini Esquire 2 à 149,95 $