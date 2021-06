Est-ce le meilleur service d’entiercement Bitcoin ?

Comparer

Les expériences de commerce électronique doivent être intuitives, ce qui permet aux utilisateurs d’acheter et de recevoir plus facilement des produits physiques, des articles numériques et des services d’entreprises établies. Malheureusement, l’achat et la vente de produits peuvent devenir plus compliqués lorsque les utilisateurs doivent traiter directement entre eux. Les pratiques frauduleuses ont tendance à augmenter le risque avec la valeur de l’article et le mode de paiement.

Pour ceux qui envisagent de faciliter un achat de bitcoin auprès d’une personne ou d’une entreprise non fiable, un service d’entiercement de bitcoin peut aider à minimiser les risques. CryptoExchange est l’une de ces plateformes. Pour déterminer si la plate-forme mérite votre confiance et votre attention, nous examinons ce qu’est ce service et discutons si CryptoExchange est vraiment l’un des meilleurs du marché.

Présentation de CryptoExchange

CryptoExchange.com est un service d’échange, de marché et d’entiercement créé pour faciliter les transactions de crypto-monnaie. CryptoExchange gère plusieurs catégories de produits, notamment les domaines des matières premières, les véhicules de luxe, les montres et l’immobilier. Avant d’effectuer une transaction avec le compte, les utilisateurs doivent fournir un e-mail et un mot de passe dans le cadre de la configuration de leur compte.

Les services CryptoExchange visent à fournir des services d’entiercement qui assurent la sécurité de l’acheteur et du vendeur, le tout à des prix abordables.

Comment fonctionne un service d’entiercement Bitcoin ?

Un service d’entiercement Bitcoin est un intermédiaire entre deux participants à une transaction de cryptage. CryptoExchange collectera, conservera et distribuera des fonds lorsque les acheteurs et les vendeurs auront déterminé qu’ils sont satisfaits de leur transaction. Nous pouvons résumer le processus d’entiercement CryptoExchange en cinq étapes clés :

L’acheteur navigue sur la place de marché CryptoExchange jusqu’à ce qu’il trouve un vendeur avec un produit qui l’intéresse. L’Acheteur paiera le service d’entiercement à partir de son portefeuille de crypto-monnaie. CryptoExchange vérifiera qu’ils ont reçu les fonds. Le vendeur expédiera l’article à l’acheteur et l’acheteur confirmera la livraison. L’Acheteur prend une période de contrôle pour déterminer s’il acceptera les produits et informera CryptoExchange de sa décision. CryptoExchange livrera l’argent au vendeur ou aidera à inverser le processus en cas de rejet.

Frais de CryptoExchange

Pour estimer le coût de la transaction, CryptoExchange fournit un calculateur de frais d’entiercement. Les frais sont affichés en dollars américains et en bitcoins, mais peuvent être modifiés en fonction de la transaction de l’utilisateur. Les tarifs changent proportionnellement au coût de l’article nécessitant des services d’entiercement, bien qu’il y ait un forfait minimum de 32,50 $. Ces frais sont alignés, sinon un peu moins, sur les articles coûteux par rapport aux autres plateformes.

Fonctionnalités de la plate-forme

CryptoExchange offre un service d’échange, de marché et d’entiercement sur une seule plate-forme. Par conséquent, les utilisateurs qui souhaitent profiter des avantages de paiement des crypto-monnaies mais qui n’ont pas encore de portefeuille configuré peuvent le faire. Les utilisateurs peuvent également acheter du bitcoin, du Litecoin, du XRP et de l’Ethereum contre de l’argent fiduciaire avec une carte de crédit (Mastercard ou Visa) ou une carte de débit. Les frais d’achat de crypto-monnaies sont de 0,1%, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 0,2% à 0,5%.

De plus, les utilisateurs peuvent également avoir des difficultés à localiser un fournisseur de manière indépendante et peuvent profiter du réseau mondial de CryptoExchange.

Interface utilisateur

CryptoExchange ressemble à n’importe quelle autre plate-forme de commerce électronique. Les utilisateurs peuvent ajouter des articles à leur panier ou participer séparément au service d’entiercement. Le tableau de bord de la plate-forme guide les nouveaux utilisateurs tout au long du processus d’entiercement et indique à l’acheteur et au vendeur quand terminer un article ou une tâche.

L’évaluation d’une interface utilisateur peut être une métrique subjective. Cependant, la plate-forme est conforme à la norme établie par des plates-formes similaires.

Accompagnement des grandes entreprises

Pour faciliter les transactions, CryptoExchange s’associe à de grands noms, dont l’horloger Jacob & Co et CarVault. Entrepreneur, Forbes et Yahoo Finance ont également fourni des fonctionnalités CryptoExchange, améliorant encore sa réputation.

Protection de l’acheteur et du vendeur

Comme d’autres plateformes de ce type, l’Acheteur et le Vendeur commencent par convenir d’un ensemble de conditions. Ce n’est qu’après cela qu’ils pourront procéder à la transaction. La plateforme permet une “période d’évaluation” au cours de laquelle l’acheteur a la possibilité d’évaluer la qualité du produit avant de l’accepter. L’évaluation empêche les acheteurs de se sentir « bloqués » par une offre de produits qui ne correspond pas à la description en ligne.

Les vendeurs ont pleinement confiance que l’acheteur a l’argent pour acheter leur offre et, en cas de litige, ils recevront leur produit avec la même qualité.

En bout de ligne

CryptoExchange propose aux utilisateurs une offre compétitive, garantissant que BTC ne sera envoyé à un vendeur que lorsqu’il livrera les biens et services comme promis.

Avant de sélectionner un service d’entiercement, les utilisateurs sont encouragés à faire leurs propres recherches afin de se sentir en sécurité dans la réputation de la plate-forme. Cependant, depuis notre examen initial, la plate-forme fait partie des meilleurs services d’entiercement disponibles pour les utilisateurs aujourd’hui.