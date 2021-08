Est-ce le moment d’acheter Filecoin après avoir dépassé les 60 $ ? Invezz

Filecoin FIL / USD est passé de 51 $ au-dessus de 70 $ depuis début août, et le prix actuel oscille autour de 69 $. Le volume quotidien de Filecoin continue d’augmenter et le prix de cette crypto-monnaie pourrait encore progresser dans les prochains jours.

Analyse fondamentale : Filecoin et Chainlink ont ​​lancé une initiative de subvention conjointe pour accélérer le développement de contrats intelligents hybrides

Le marché des crypto-monnaies progresse au cours de la deuxième semaine d’août ; Bitcoin a poursuivi son ascension et a atteint un nouveau sommet mensuel au-dessus de 46 700 $. Cette situation soutient également le prix du Filecoin, et en moins de plusieurs jours, le prix de cette crypto-monnaie a avancé de plus de 10%.

Filecoin est un réseau puissant et dynamique qui transforme le stockage cloud en un produit qui simplifie grandement les choses pour les archivistes, les scientifiques et autres experts du cloud et des ensembles de données. Les utilisateurs peuvent vendre des données sur le réseau et proposer des options flexibles aux meilleurs prix, tandis que la blockchain Filecoin vérifie les preuves et prend automatiquement des mesures correctives si nécessaire.

Des données publiques importantes, des archives historiques, une base de données Wikipedia, etc. peuvent être stockées sur le réseau Filecoin sans crainte de perte. Toutes les données stockées restent disponibles et inchangées dans le temps, et il est important de dire que les jetons Filecoin peuvent être utilisés comme options de paiement et transférés entre utilisateurs.

Filecoin est un projet très prometteur avec un potentiel incroyable qui est également une excellente option pour les chaînes d’approvisionnement car il peut stocker de grandes quantités de données pendant une longue période à faible coût. Ce mois-ci, Filecoin et Chainlink ont ​​lancé une initiative de subvention conjointe pour accélérer le développement de contrats intelligents hybrides.

En réunissant Filecoin et Chainlink, les développeurs peuvent créer des applications décentralisées de bout en bout dotées de capacités de stockage rentables et immuables ainsi qu’une connexion universelle et sécurisée aux ressources externes. Cette initiative de subvention fait suite à plusieurs autres efforts conjoints entre les communautés Filecoin et Chainlink », a rapporté l’équipe Filecoin.

Analyse technique : 80 $ représentent un niveau de résistance élevé

Filecoin a été l’un des plus performants sur le marché des crypto-monnaies ces derniers jours, et tant que le prix est supérieur à 60 $, il reste dans une zone d’achat.

Le volume quotidien de Filecoin (FIL) continue d’augmenter, et si le prix dépasse la résistance de 80 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 90 $ ou même 100 $. Les indicateurs techniques restent haussiers, suggérant que Filecoin poursuivra probablement sa tendance positive ; même ainsi, si le prix tombe en dessous du support de 60 $, ce serait un signal de “vente” fort.

Filecoin (FIL) progresse au cours de la deuxième semaine de bourse d’août et, pour l’instant, il n’y a aucun signe d’inversion de tendance. Filecoin pourrait encore progresser dans les prochains jours, et si le prix dépasse la résistance de 80 $, le prochain objectif de prix pourrait être d’environ 90 $, voire 100 $.

