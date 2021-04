Est-ce le moment idéal pour acheter Ethereum? Un analyste senior pèse

Compartir

Le marché a été touché par des baisses, mais Ethereum (ETH) a réussi à maintenir le mouvement latéral sur le graphique de 24 heures. Se négociant à 2404,36 $, l’ETH a atteint un nouveau record historique avant le crash. Les investisseurs à la recherche d’une bonne entrée en position longue pourraient bénéficier de la baisse actuelle.

L’ETH reprend son élan haussier sur le graphique journalier. Source: ETHUSD Tradingview

L’analyste Ben Lilly surveille de près la paire de négociation ETH / USD. Prédisant la récente action haussière des prix, l’analyste a affirmé une plus grande volatilité pour la paire alors qu’elle s’approchait d’un point bas sur sa courbe gamma.

Utilisé comme une mesure pour mesurer la vitesse à laquelle le prix d’un actif peut changer par rapport à chaque hausse d’un point, le gamma dans cette paire de négociation a également laissé entendre une action de prix «plus explosive» à la hausse et une plus grande volatilité vers la fin de la semaine. comme l’a dit Ben Lily:

(…) Revenons au gamma maximum négatif, environ 1,5 million de dollars pour chaque mouvement de 10 dollars. (Volatilité) reste élevée jusqu’à la clôture hebdomadaire de demain.

Source: Ben Lilly

Au moment de la rédaction de cet article, le prix du Bitcoin (BTC) diminue dans les délais inférieurs et supérieurs. D’autre part, l’ETH bénéficie d’un soutien clé aux niveaux susmentionnés. Cette action des prix coïncide avec une baisse de la domination de Bitcoin à des niveaux similaires jamais observés depuis le marché haussier de 2017.

Pendant cette période, «les altcoins sont devenus des bananes», comme l’a déclaré l’analyste en partageant le graphique ci-dessous qui montre à deux reprises quand le prix de l’ETH a dépassé les «attentes». Ben Lilly a ajouté:

La cassure initiale la plus élevée a abouti à des rendements de près de 800%, tandis que la seconde, de plus de 400%. Je considère que ces types d ‘«effets» enfreignent la norme (…). Et pour l’instant, je vois que le potentiel d’une saison alternative commence à prendre forme.

Source: Ben Lilly

Le facteur le plus haussier d’Ethereum

Deux événements supplémentaires pourraient jouer le rôle de catalyseurs pour le prix de l’ETH. Comme l’analyste l’a dit dans une analyse précédente, fin avril, la société d’investissement Grayscale commencera à acquérir des actifs pour son produit.

Au début, cela aurait pu favoriser le prix du Bitcoin, car Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) représentait une grande partie de la demande pour cette crypto-monnaie ces derniers mois. La situation pourrait maintenant être différente, comme l’a dit Ben Lilly:

Une chose que je voudrais ajouter, c’est que les flux de capitaux liés à l’effet GBTC risquent de ne pas revenir. Mais nter ETHE ou les autres trusts. Les autres fiducies ont moins d’offre en circulation et la création de primes sur ces véhicules nécessite moins de capital. Effet en niveaux de gris 2.0 – Version Altcoin?

Cependant, le plus grand catalyseur de prix de l’ETH pourrait être mis en œuvre avec Hard Fork London et EIP-1559. Cette mise à jour, qui sera déployée en juillet, modifiera le modèle de tarification d’Ethereum et fera de l’ETH un actif soumis à une pression déflationniste et à une offre en constante diminution. Anthony Sassano, co-fondateur d’Ethhub.eth, l’a expliqué comme suit: