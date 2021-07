Est-ce le nouveau logo de ce marché de Chinatown ? – WWD

in

La marque américaine de streetwear Chinatown Market, fondée par Mike Cherman et Dan Altman, a dévoilé son nouveau logo, présenté dans la publicité de sa première collaboration avec le géant chinois des vêtements de sport Li-Ning, qui sortira lundi prochain.

Le tout nouveau logo semble être un jeu sur son acronyme de marque CTM, en utilisant les symboles du droit d’auteur et de la marque.

Suite à sa promesse de changer de nom après de longues délibérations avec la communauté asiatique-américaine en mars, la marque a déclaré sur Twitter que le nouveau nom officiel sera révélé le 15 août. Le logo actuel est un smiley jaune entouré du nom de la marque.

La capsule met l’accent sur la vie en plein air, avec des articles de camping de qualité professionnelle, des accessoires, des chaussures et une gamme de vêtements d’extérieur offrant une protection solaire et une déperlance.

Les pièces présentées incluent un gilet d’extérieur multipoches en matériau 3M, des t-shirts avec une variété d’imprimés de graffitis et le modèle de chaussures “Titan Bricks”, qui est livré avec deux couches séparées et peut être porté de trois façons.

Li-Ning a connu une croissance depuis qu’elle a commencé à montrer à New York et à Paris pendant les semaines de la mode, présentant une image plus jeune depuis février 2018. Sa capitalisation boursière a bondi de 13,75 fois pour atteindre 226,61 milliards de dollars de Hong Kong, ou 29,18 milliards de dollars, au cours de cette période.

Au début du mois, la marque s’est lancée sur le marché du style de vie du skateboard avec une collection conçue par la légende du skate Erik Ellington.