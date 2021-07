Est-ce légitime ou est-ce juste une fraude?

Comparer

Premier fournisseur de liquidités pour les marchés des crypto-monnaies.

Qu’est-ce que Tether ?

Tether est un stablecoin indexé sur le dollar américain. Il s’agit du premier stablecoin lancé sur le marché par Tether Limited et sa société partenaire Bitfinex. Tether a un stablecoin adossé au dollar (USDT) et un stablecoin adossé à de l’or (XAUT).

Qu’est-ce que Tether USD (USDT) ?

Tether USD (USDT) est un stablecoin indexé sur le dollar émis par Tether Limited. Ces pièces stables sont supposées avoir un ratio de 1: 1 de réserves en dollars. Cependant, ils ont tendance à casser ce ratio en fonction de la demande du marché. Pourtant, Tether fausse généralement le taux de réserve de 1: 1.

Qu’est-ce que Tether Gold (XAUT) ?

Tether Gold (XAUT) est un stablecoin lié à l’or émis par Tether Limited. Sa valeur a été soutenue par des lingots d’or du lingot London Good Delivery. Sa valeur dépend du prix d’une once troy fine d’or par jeton.

Un accès facile

Tether USD est accessible depuis Binance Smart Chain, Tron, Algorand, EOS, Liquid Network, Omni, Bitcoin Cash Standard Ledger Protocol, Solana et Ethereum. Par conséquent, vous pouvez utiliser plusieurs réseaux pour dépenser des jetons Tether USD sur différentes plateformes.

Lié à l’USD

Étant donné que Tether USD est une pièce stable indexée sur le dollar, sa valeur est indexée sur la valeur de l’USD. Par conséquent, l’USDT n’est pas affecté par les fluctuations de prix.

Transparent

Bien que Tether Limited fasse l’objet d’un examen minutieux depuis un certain temps pour non-respect des réserves obligatoires, Tether Limited donne un aperçu de ses actifs dans diverses devises.

Un accès facile

Tether Gold peut être acheté sur les réseaux Tron et Ethereum. Par conséquent, vous pouvez conserver ces jetons dans des portefeuilles séparés pour les échanger sur des échanges.

Propriété

Chaque XAUT montre aux investisseurs qu’ils possèdent un or troy physique sur un lingot d’or spécifique. Étant donné que ces jetons représentent des droits de propriété sur l’or, ils peuvent être rachetés s’ils sont vendus. De plus, les propriétaires de XAUT peuvent vérifier le statut de l’or sur chaque détail lié aux métaux précieux. Pour échanger le jeton, les utilisateurs doivent réussir le processus de vérification effectué par la société de stockage d’or.

Affaire Tether Limited avec le procureur général de New York

Tether et d’autres sociétés stables affirment qu’elles disposent de toutes les réserves pour payer tous les détenteurs de jetons. Mais lorsque Tether Limited a découvert qu’ils ne soutenaient pas leurs réclamations selon un audit indépendant, le procureur général de New York a ouvert un dossier contre Tether Limited. Dans le cas de Tether et Bitfinex, les deux sociétés ont découvert qu’elles cachaient des pertes d’une valeur de 850 millions de dollars. Lorsque l’affaire a été réglée, il a été découvert que les réserves de stablecoin n’étaient pas suffisantes pour soutenir l’ensemble de l’offre de Tether. Par conséquent, Tether et Bitfinex ont dû payer une amende de 18,5 millions de dollars et cesser toute activité commerciale à New York. De plus, ces entreprises doivent soumettre tout rapport au bureau du procureur général de New York pour se conformer aux interdictions.

Alors, Tether est-il légitime ou est-ce une fraude?

Malgré le fait que Tether fournit beaucoup de liquidités aux marchés des crypto-monnaies, il ne dispose pas de suffisamment de réserves pour supporter lorsque les investisseurs ont besoin d’échanger leurs unités monétaires en dollars. Si les investisseurs se méfient de Tether et exigent que Tether rembourse tout leur argent, Tether fera probablement faillite car il ne dispose pas de suffisamment de réserves pour sauvegarder toutes les réclamations des investisseurs. Par conséquent, Tether et Bitfinex pourraient faire faillite et le marché des crypto-monnaies se retrouverait dans une situation désespérée, car Tether fournit la majeure partie de la liquidité du marché. Même si la chute de Tether causerait un problème de liquidité, plusieurs pièces stables combleraient le vide, mais cela prendrait un temps considérable. Même si Tether et Bitfinex étaient dans une situation difficile, il est trop tôt pour appeler Tether une fraude.