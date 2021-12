Est-ce Lewa, Ronaldo ou Salah qui règne en 2021 pour les buts ET les passes décisives

La phase de groupes de la Ligue des champions entre dans sa conclusion passionnante cette semaine, avec tous les suspects habituels qui devraient marquer une perte de buts.

Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Kylian Mbappe et le vainqueur du Ballon d’Or Lionel Messi auront les yeux rivés sur le Soulier d’or européen.

Qui a marqué le plus de buts et de passes décisives en 2021 ?

Mais quel joueur du continent a le plus de contributions de buts (qui incluent les passes décisives) jusqu’à présent en 2021 ?

Nous avons plongé en profondeur dans les statistiques pour voir qui se tient tête et épaules au-dessus des autres et il est clair de voir qui est un joueur d’équipe et qui est un braconnier du banc des pénalités.

Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir qui règne en maître !

EDGE : Qui est l’attaquant le plus meurtrier d’Europe sur la base des contributions globales aux buts ?