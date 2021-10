Est-ce maintenant le bon moment pour acheter SuperRare après la cotation de Binance ?

SuperRare RARE / USD est un marché NFT conçu pour collecter et échanger des œuvres d’art numériques uniques en leur genre.

L’idée ici est que chaque réseau est authentiquement créé par un artiste sur le réseau, où il est ensuite symbolisé en tant qu’objet numérique à collectionner crypto que les acheteurs peuvent acheter et posséder et même éventuellement échanger.

RARE est le jeton de gouvernance natif qui alimente la plate-forme, où les détenteurs de jetons peuvent gouverner la plate-forme, allouer des fonds et voter sur les améliorations proposées.

La liste de Binance comme catalyseur de croissance

Le 11 octobre, Binance a annoncé que SuperRare (RARE) serait répertorié.

Ils ont ajouté la prise en charge de paires de trading spécifiques, notamment RARE / BTC, RARE / BNB / RARE / BUSD et RARE / USDT.

Les utilisateurs ont eu la possibilité de déposer RARE, et les paires de trading ont commencé à 06h00 (UTC).

En outre, l’équipe a exhorté les utilisateurs à vérifier et à afficher le statut sur la page de retrait, car celui mentionné ci-dessus n’est qu’une estimation.

Cela dit, SuperRare a collecté 90 millions de dollars d’art numérique et 3 millions de dollars de redevances aux artistes payés à ce jour.

Plus précisément, avec l’introduction de SuperRare 2.0, la plate-forme a introduit une conservation à l’échelle du Web, des vitrines gérées de manière indépendante et des contrats miniers souverains où les artistes peuvent frapper, promouvoir et vendre leurs œuvres.

Dois-je acheter SuperRare (RARE) ?

Le 11 octobre, SuperRare (RARE) valait 2,88 $.

Source des données : COINMARKETCAP.COM

Pour avoir une meilleure perspective sur la valeur actuelle de ce jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en septembre.

La valeur la plus élevée de tous les temps du jeton s’est également produite le 11 octobre, avec une valeur de 3,64 $. Cela signifie que la valeur du jeton a chuté de 0,76 $ au moment de la rédaction, ce qui représente une baisse de valeur de 20%.

Cependant, en termes de performances en septembre, son point culminant était le 1er septembre, lorsque le jeton valait 2,28 $.

Cependant, son point le plus bas était le 26 septembre, lorsque le jeton est tombé à une valeur de 0,89 $.

Ici, nous pouvons voir que tout au long du mois de septembre, le jeton a chuté de 1,39 $ ou 60%.

Cela dit, nous pouvons également voir que du 26 septembre au 11 octobre, le jeton a augmenté de 1,99 $ ou 223% pour atteindre le point de valeur de 2,88 $.

La cotation de Binance a vraiment fait grimper la valeur du jeton et en tant que tel, l’acheter à 2,28 $ est un achat solide.

