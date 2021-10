Est-ce maintenant le bon moment pour investir dans KCS après l’ajout de fonctionnalités de trading social ?

KuCoin Token KCS / USD est le jeton de crypto-monnaie natif de KuCoin qui a été lancé en 2017 en tant que jeton de partage des bénéfices.

Le but principal du jeton était de permettre aux commerçants d’obtenir de la valeur de l’échange.

Présentation des caractéristiques du commerce social comme catalyseur de croissance

KuCoin, le 22 octobre, a présenté une série de fonctionnalités de trading social conçues spécifiquement pour son application mobile.

Les fonctionnalités sont actuellement disponibles dans un espace spécial au sein de l’application appelé KuCoin S, et tous les utilisateurs éligibles peuvent les consulter avant le lancement officiel de l’application KuCoin.

KuCoin a pour objectif principal, à travers cette mise à jour, d’augmenter la satisfaction des utilisateurs et de répondre aux demandes croissantes des utilisateurs d’échange de crypto via des fonctions de médias sociaux.

Cela permettra à l’échange de cibler beaucoup plus efficacement les nouveaux arrivants qui pourraient avoir commencé à entrer dans l’espace de négociation des crypto-monnaies.

Dans tous les cas, tout cet intérêt accru pour KuCoin pourrait entraîner une augmentation de la valeur du jeton KCS.

Devriez-vous investir dans KuCoin Token (KCS) ?

Le 22 octobre, KuCoin (KCS) valait 14,75 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous le comparerons à sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi qu’à ses performances en septembre.

Le plus haut historique de KCS était le 10 janvier 2018, lorsque le jeton a atteint une valeur de 20,17 $. Cela signifie que le jeton valait 5,42 $ de plus ou 36% que son plus haut historique.

En termes de performances en septembre, le token a bien démarré avec une valeur de 14,86 $ le 7 septembre, une valeur qui est tombée à 9,34 $ le 22 septembre, qui était l’un de ses points les plus bas du mois.

Ici, nous pouvons voir que le jeton a baissé de 5,52 $ ou 37% tout au long du mois de septembre.

Cependant, du 22 septembre au 22 octobre, le jeton a augmenté en valeur de 57% ou 5,41 $.

Dans cet esprit, le jeton KuCoin (KCS) a le potentiel d’atteindre 17 $ d’ici la fin octobre.

