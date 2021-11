Est-ce mauvais de boire de l’eau du robinet ? Les experts répondent

11/06/2021 à 13h00 CET

Nouveau code

En 2018 et selon les informations de Greenpace, Les Espagnols consomment 6,312 millions de litres d’eau en bouteille, ce qui équivaut à environ dix millions de bouteilles par jour. Sans aucun doute, l’une des raisons de cette consommation massive d’eau en bouteille est la croyance répandue qu’elle est plus bénéfique que l’eau du robinet en raison de la différence de quantité de minéraux. Mais est-ce vrai ? Est-ce que tuIl est mauvais de boire l’eau du robinet comme on le pense souvent? Comme ils l’expliquent depuis Muy Interesante, « l’eau qui arrive chez nous par le robinet n’a ni micro-organismes ni polluants ».

En particulier, l’une des principales préoccupations des consommateurs est le chlore. Selon Gemma del Caño, spécialiste de la sécurité alimentaire, ce « la désinfection est un processus agressif, mais il faut être serein car la quantité de désinfectant est régulée en fonction de la qualité de l’eau qui arrive à la station d’épuration« et toujours sans dépasser les limites légales établies. Et pour plus de sécurité, ajoute l’expert, « Dans ces usines l’eau passe plus de contrôles même que dans les usines d’embouteillage, donc non, il n’y a pas de risques d’intoxication ». Nous pouvons boire l’eau en toute tranquillité du réseau d’eau potable.

Le même point de Eldiario.es, où ils consacrent une attention particulière à un autre des éléments qui génère plus d’inquiétude chez les consommateurs : plomb, toxique en raison de sa grande réactivité.

« Le plomb dans les tuyaux, tel qu’il est dans une structure solide, ne sera pas libéré de manière ionique, car le pH de l’eau n’est pas suffisamment acide pour qu’une telle libération se produise. » Une réalité scientifique qui est prouvé empiriquement au fil des siècles et des siècles : si ce n’était pas vrai, « il y aurait eu des milliers de morts depuis l’époque de l’Empire romain ». De plus, les tuyaux en plomb sont de moins en moins courants.

Mais le chlore et le plomb ne sont pas les seuls produits chimiques suspectsMais nous en avons également trouvé d’autres profondément toxiques comme « le mercure, le cadmium et les nitrates provenant des pesticides agricoles ». Mais le risque est nul. Comme le souligne Eldiario.es, « des contrôles constants sont effectués sur l’eau potable dans tout le réseau d’approvisionnement du pays et lorsqu’une fuite ou une contamination de quelque origine que ce soit est détectée, un avertissement est adressé à la population pour l’éviter jusqu’à ce que le problème soit résolu. » La grande majorité du temps, bien qu’il n’y ait pas de publicité, l’eau du robinet est tout à fait saine.

Une autre question différente est le goût. La présence de chlore ou de chaux, le type de canalisations ou la provenance de l’eau dans chaque ville ou commune sont des facteurs qui peuvent la conditionner.. En ce sens, certaines personnes « préfèrent acheter la carafe d’eau parce que le robinet a directement mauvais goût ». Cependant, nous devons tenir compte de deux aspects fondamentaux. Le premier est que boire l’eau du robinet est moins cher. Et le deuxième d’entre eux est qu’il est plus durable et plus sain pour l’environnement. Après tout, la gourde est généralement en plastique, un élément très polluant.