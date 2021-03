Est-ce plus contagieux? Plus mortel?

L’Andalousie a signalé le premier cas d’une «nouvelle» variante du SRAS-CoV-2 peu connue en Espagne en Ouganda. C’est la variante A.23.1, que Health a classée comme « variante d’intérêt » car elle inclut quatre mutations associées à une meilleure transmission du virus.

L’Ougandais est l’une des sept variantes considérées d’intérêt décrit par le ministère de la Santé, mais il sort du groupe des trois qui inquiètent le plus à ce jour le monde: les Britanniques (B.1.1.7), les Sud-Africains (B.1.351 ou 501.V2) et les Brésiliens ( P.1), considérés comme importants pour la santé publique.

Contrairement à la triade du plus grand danger – britannique, sud-africain et brésilien – qui proviennent tous de la lignée B du SRAS-CoV-2, la variante ougandaise descend de A, l’autre branche phylogénétique principale dans laquelle le virus se divise au fur et à mesure de son évolution.

Comment est-ce arrivé?

Cette variante a été détectée pour la première fois dans deux foyers dans les prisons d’Amuru et de Kitgum dans le nord de l’Ouganda. en août de l’année dernière. Entre juin et octobre 2020, seuls 25% des échantillons de virus prélevés à Kampala, la capitale du pays, provenaient de la lignée A. Cependant, dès décembre 49 des 50 échantillons de virus séquencés à Kampala appartenaient déjà à cette nouvelle variante, selon aux chercheurs qui l’ont découvert dans un article non encore revu par les pairs publié dans le référentiel médical MedRxiv. Ces données suggèrent que la variante A.23.1 a occupé la niche écologique en Ouganda.

Dans quels pays a-t-il été détecté?

Pour l’instant, des échantillons de cette variante ont été trouvés dans 23 pays en plus de l’Espagne, parmi lesquels se détachent le Royaume-Uni (44% des séquences de cette variante dans le monde), l’Ouganda (13%), le Rwanda (11%), le Canada (11%) et les États-Unis (5%), selon les données des lignées PANGO. Il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni est de loin le pays au monde qui échantillonne le plus le virus, alors que la capacité des laboratoires africains est beaucoup plus modeste.

Est-ce plus mortel? Plus transmissible?

Cette variante a quatre mutations clés (F157L, V367F, Q613H et P681R) qui affectent la protéine spiculaire du virus – la structure en forme de pointe qui facilite le couplage entre le virus et la cellule qu’il envahit – et qui sont compatibles avec une augmentation de la transmission.

V367F et Q613H sont des modifications liées à une augmentation de l’infectiosité, tandis que P681R a été observé in vitro qui améliore le processus de fusion du spicule et de la cellule. Cette dernière mutation est très similaire au P681H présent dans la variante britannique.

En ce qui concerne la létalité et la capacité à échapper aux vaccins, le papier des chercheurs ougandais ne fournissent pas de réponses. « L’impact clinique de la variante A.23.1 n’est pas encore clairPar conséquent, il est essentiel de continuer à suivre attentivement cette variante, ainsi que de procéder à une évaluation rapide des conséquences des modifications de la protéine spiculaire sur l’efficacité des vaccins », affirment-ils.