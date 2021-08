Est-ce que Back 4 Blood est un jeu croisé? Écran partagé et multijoueur multiplateforme expliqués

Back 4 Blood est l’un des jeux les plus attendus de l’année et son développeur a confirmé le statut du crossplay et de l’écran partagé.

La bêta ouverte est maintenant disponible jusqu’au 16 août. Vous pouvez le télécharger dès maintenant si vous ne l’avez pas déjà fait, et il vous offrira quelques jours d’action zombie avant le lancement du jeu complet en octobre.

Back 4 Blood propose-t-il un multijoueur multiplateforme ?

Back 4 Blood prend en charge le jeu croisé et le multijoueur multiplateforme entre PlayStation, Xbox et PC.

Vous pouvez jouer sur n’importe quelle génération de console telle que PS4 avec Xbox Series X et PS5 avec Xbox One, et toutes les consoles sont compatibles avec des amis sur des ordinateurs. La FAQ de WB Games confirme que la génération croisée et le jeu croisé seront disponibles pour la bêta ouverte ainsi que le jour du lancement.

Modes multijoueurs

Le multijoueur Back 4 Blood comprend des actions PvE et PvP. Semblable à Left 4 Dead, vous et trois autres compagnons serez confrontés à des hordes de morts-vivants.

Bien qu’il existe des similitudes avec le favori des fans Left 4 Dead, ce qui rend le jeu de tir de Turtle Rock Studios différent, c’est qu’il implique des cartes. Ces cartes attribuent des rôles tels que guérisseur et chef, et elles apportent un élément unique à un jeu autrement familier.

Les fans seront familiers avec la section PvE du titre, mais il existe un mode PvP nommé Swarm à surveiller. Cela vous verra, vous et vos amis, repousser les zombies IA du jeu ainsi que Ridden contrôlé par les joueurs.

L’essentiel est que les joueurs contrôlant les zombies doivent éliminer tous les humains tandis que les nettoyeurs doivent simplement survivre. Les équipes changent de rôle à chaque tour et l’équipe qui survit le plus longtemps sort gagnante.

Message entrant de @tibblet, "J'ai essayé la version bêta de #Back4Blood et ça gratte la démangeaison de Left 4 Dead. De jolis épisodes mordus, des moments glorieusement chaotiques et les armes se sentent bien. De plus, maman est clairement le meilleur personnage" Maman a quelques mots pour vous : pic.twitter.com/pOxyYMEmV7 – Back 4 Blood (@back4blood) 13 août 2021

Est-ce que Back 4 Blood aura un écran partagé ?

Il n’y a pas d’écran partagé pour Back 4 Blood, mais il est possible que la fonctionnalité arrive après le lancement.

La question a été posée lors de leurs questions-réponses à l’E3, mais tout ce qui a été dit, c’est qu’ils aimeraient prendre en charge la fonctionnalité si elle est fortement recherchée par la communauté. Cependant, il n’est pas dans la bêta ouverte et il ne fera pas partie du jeu au lancement car Turtle Rock a dû se concentrer sur d’autres domaines.

