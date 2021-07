Est-ce que Battlefield 2042 est un jeu croisé ? Le multijoueur multiplateforme expliqué

Battlefield 2042 avait déjà l’air incroyable, mais DICE a tout amélioré en confirmant le statut du multijoueur crossplay et multiplateforme.

Bien que Dead Space ait fait son retour lors de l’EA Play d’hier, la grâce salvatrice de l’événement était vraiment l’examen approfondi du prochain versement de DICE. Alors que la mauvaise nouvelle est que nous ne pourrons pas jouer en tant que pingouins, la bonne nouvelle est que le nouveau et unique mode Portail permettra aux joueurs de créer leurs propres expériences personnalisées.

Non seulement vous pourrez créer des modes personnalisés, mais vous pourrez également mélanger et assortir les anciens épisodes de Battlefield pour créer une célébration folle de l’héritage de la série.

Champ de bataille 2042 | Bande-annonce officielle du portail Battlefield

Battlefield 2042 propose-t-il un mode multijoueur multiplateforme ?

Battlefield 2042 aura un multijoueur multiplateforme et un jeu croisé entre PS5, Xbox Series X/S et PC. Cependant, PS4 et Xbox One seront limités l’un à l’autre.

Selon les réponses d’EA, le jeu croisé sera testé pendant la bêta alpha fermée du jeu. On ne sait pas quand cela se produira à part cet été.

Quant à savoir pourquoi les consoles de dernière génération sont séparées de la prochaine génération et du PC, c’est parce qu’il existe une différence majeure entre les versions. La PS4 et la Xbox One ne peuvent gérer que 64 joueurs à la fois, tandis que la PS5, la série X et le PC autoriseront jusqu’à 128 joueurs.

Modes multijoueurs

Les trois modes multijoueurs confirmés sont :

Mode portail de zone de danger de guerre totale

All-Out-Warfare mettra en vedette 128 joueurs dans l’action Conquest et Breakthrough, tandis que Hazard Zone est une « toute nouvelle expérience multijoueur à enjeux élevés » qui sera présentée plus avant le lancement.

Trois modes peuvent sembler décevants sur le papier, mais le mode Portal est un rêve devenu réalité qui pourrait durer éternellement. Il vous permettra de créer le cocktail bizarre de chaos multijoueur que vous souhaitez tout en revisitant les cartes de la riche histoire de la série.

