“Est-ce que Bitcoin atteindra 100 000 $ en premier ou Tether 100 milliards de dollars ?” Crypto nouveaux médias

Adam de retour, PDG de Flux de blocs, a publié un post sur Twitter lançant un pari : Bitcoin arrivera-t-il en premier à un prix de 100 000 $ ou sera-t-il le stablecoin Tether (USDT) atteint une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars ?

Je me demande lequel sera le premier : #tether à 100 milliards de dollars ou #bitcoin à 100 000 $ https://t.co/QimEBoX6CD – Adam Back (@adam3us) 2 septembre 2021

Adam de retour sur Tether

Dans son article, le PDG de Blockstream et influenceur crypto bien connu, ainsi que l’un des noms mentionnés comme un potentiel Satoshi Nakamoto, mentionne la nouvelle étape franchie par Tether, qui a tweeté pour remercier ses clients d’avoir atteint une capitalisation boursière de 66 $. milliard.

Rien qu’à la fin du mois de mai, Tether avait atteint une capitalisation boursière de 60 milliards de dollars, soit une croissance de plus de 600 % en un an environ.

Récemment, l’USDT a également été intégré en tant que pièce stable sur les cartes-cadeaux Bitrefill grâce à un partenariat avec la bourse Bitfinex.

Adam Back, PDG de Blockstream

La corrélation entre Tether et le prix du Bitcoin

Le pari vient du fait que selon Back il y a une corrélation entre le prix du Bitcoin et la capitalisation boursière de Tether.

On parle en effet depuis des années d’un lien étroit entre Tether et Bitcoin. Au début de l’année, par exemple, une étude de Sentiment a également été publiée qui affirmait que l’une des principales clés de l’augmentation des prix de Bitcoin serait Tether (USDT).

Contrairement à ce que les détracteurs peuvent penser, cette analyse ne prétend pas que Tether crée de grandes quantités d’USDT à partir de rien pour augmenter artificiellement le prix du BTC, mais que lorsque les commerçants empruntent de grandes quantités d’USDT, ils spéculent avec un effet de levier sur les augmentations de Bitcoin. le prix.

Et cette relation fonctionne également à l’envers, car lorsque Bitcoin augmente, Tether doit émettre de nouveaux jetons sur le marché.

Adam Back and Tether avec Blockstream et iFinex

La relation entre Tether et Adam Back est très étroite. Fin août, Blockstream a reçu 210 millions de dollars dans un tour de table de série B dans lequel non seulement le fonds d’investissement britannique Baillie Gifford participé, mais aussi iFinex, la société même derrière l’échange Bitfinex et le Tether stablecoin (USDt, XAUt et EURt).