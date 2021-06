« Est-ce que ça aurait mal tourné ? Bien sûr, mais il fallait en profiter”

06/05/2021

Le à 12h15 CEST

Xisco Muñoz (Manacor, 05/09/1980) parle avec l’émotion d’un enfant lorsqu’on l’interroge sur le football. C’est un passionné, un toxicomane, même s’il n’aime pas trop le mot. Il les a vécues sous toutes les couleurs en tant que joueur, dans des équipes comme Valence et Levante, qui lui ont permis de voir le côté amical de ce qu’on appelle le football.

Il a également dû savoir ce que c’était que d’être là-bas, quand ils viennent mal. C’est pourquoi, maintenant en tant qu’entraîneur et avec l’agence ‘Promoesport’, il veut profiter. Du bon et du mauvais. Son pouls ne tremble pas pour dire qu’il a encore beaucoup à apprendre, mais il veut manger l’Angleterre comme il l’a fait en Géorgie, étant champion avec le Dinamo Tbilissi.

Une expérience qui s’est avérée trop courte, mais le projet de Watford méritait bien réflexion. Ainsi, il a débarqué en Angleterre au milieu de la saison et en seulement quatre mois, il est entré dans l’histoire avec les «frelons», réalisant une promotion importante et nécessaire pour un club puissant. En fin de compte, les résultats et une grande équipe l’ont accompagné dans un voyage court mais intense vers le Premier, où le mot “profiter” a toujours été, pour l’instant, un fidèle compagnon de voyage. Question : Vous avez maintenant eu le temps de savourer l’ascension avec tout le calme du monde. Quels sentiments avez-vous ?Répondre: Eh bien, de très bonnes sensations. Au final, nous sommes arrivés à un club dans lequel la marge d’erreur était minime si vous vouliez monter et nous l’avons fait, avec le nombre de matchs que nous devions gagner. Derrière il y a un travail brutal de tout le monde, surtout des joueurs. Ils nous ont tout donné et plus pour finir la saison que nous avons faite. La façon dont nous l’avons fait a également été spectaculaire.

Q : Vous attendiez-vous à cette arrivée choquante dans un football aussi compliqué que l’anglais ? Il y a eu d’autres critiques sur votre arrivée & mldr;R: Eh bien, arriver au football anglais n’est pas facile, mais j’ai décidé que je devais toujours faire de mon mieux. Je suis très reconnaissant à Watford de m’avoir donné l’opportunité. Travailler avec ces personnes vous donne le sentiment que tout va bien. En ce sens, cela a été très facile. Je me suis toujours senti à l’aise d’arriver, de me mettre au travail et de gagner. Ensuite, dans le football, tout peut arriver. Il se peut que vous arriviez à un endroit et que vous fassiez bien les choses, mais vous vous retrouvez bloqué quelques matchs et vous vous retrouvez sans atteindre l’objectif que nous nous étions fixé. Heureusement, l’équipe a été très constante dans la victoire et la victoire, cela a très bien fonctionné et nous avons également eu un peu de chance supplémentaire lorsque nous en avions besoin.

Q : Que retenez-vous de ce voyage court mais réussi à Watford ?R: Je suis parti avec le désir de continuer, de continuer à apprendre, avec le désir que le staff ait de donner plus d’options aux joueurs, leur proposer des solutions dans les jeux pour s’améliorer & mldr; Au final on en veut plus, c’est la grande conclusion. Il me reste le désir de continuer à relever des défis. Celui qui nous arrive dans le Premier maintenant est spectaculaire, parmi les meilleurs au monde, et nous voulons essayer de bien le faire.

Q : Quelles ont été les clés du succès ?

A : Eh bien, l’esprit d’équipe, l’esprit d’équipe. Nous avons formé une équipe, un groupe, quelque chose de solide. C’est quelque chose que nous avons réalisé ensemble. Nous sommes devenus forts dans les moments difficiles, nous avons grandi et nous avons tous opté pour une idée, pour le travail et je pense que tout a été très facile. Je pense que nous avons réussi à soulever une équipe qui n’était pas régulière, le gros problème pour lequel nous sommes venus. Nous avons réussi à être réguliers, c’était ce qu’il fallait.

Q : Je suppose que gérer l’une des meilleures équipes du championnat n’est pas toujours facile. Et moins dans le but de grimper…R: Eh bien, être honnête, en profiter, essayer de ne pas être un avantage, essayer de donner des solutions aux enfants, toujours donner des résultats & mldr; Être footballeur me permet aussi de savoir ce que mes joueurs pourraient en penser. J’ai essayé d’offrir le meilleur de moi-même en tant que personne et en tant qu’entraîneur. Entre eux, ils ont également beaucoup fait pour que cela se passe bien. Ils avaient une idée très solide de savoir quoi faire pour sortir de là.

Q : Avez-vous déjà eu un moment où vous avez dit que cela ne se passait pas comme je le voulais ? Je me souviens qu’en décembre vous avez une petite bosse et quelques critiques commencent à pleuvoir & mldr;R: A aucun moment je n’ai pensé que quelque chose n’allait pas. (Perdre des points) est quelque chose qui peut arriver lorsque vous essayez de changer les choses, comme empêcher votre équipe de défendre dans sa zone pour faire pression dans le champ opposé. Il y a beaucoup de changements qu’il est finalement difficile d’assimiler en si peu de temps. Le Championnat n’abandonne pas non plus, il y a beaucoup de matchs, avec quasiment aucun travail sur le terrain car presque tout est récupération & mldr; Beaucoup de concepts qui au final nous savions que cela coûterait, mais nous étions clairs que nous pouvions y parvenir car il y avait beaucoup de qualité dans le groupe et ça l’a été. L’équipe a également fait un gros effort pour l’assimiler.

Q : Vous n’aviez même pas peur d’atteindre les bras de la famille Pozzo, une machine à charger des baskets espagnoles (Javi Gracia, Quique Sánchez Flores & mldr 😉R: L’entente avec eux a toujours été excellente, dès la première rencontre. Je n’y pense pas. Je sais que nous, les formateurs, avons une date d’expiration. Ce sur quoi je suis calme, c’est la façon dont je travaille. Les résultats peuvent sortir ou non, mais j’essaie d’offrir le meilleur au joueur. Je ne suis pas inquiet de la situation avec le conseil d’administration parce qu’ils m’ont fait confiance. Je me lance là-dedans, ils m’ont confié un projet qui leur tient à cœur et c’est à apprécier. Je n’ai que des mots de remerciement.

Q : Lorsque votre équipe était au milieu de la lutte pour les postes de promotion, votre message était « profitez du processus & rdquor ;. Comment faites-vous profiter votre équipe, même en vivant avec toute cette pression ?R: Eh bien, parce qu’il en fait partie. Je pense que nous avons de la chance dans ce domaine, nous faisons ce que nous aimons. J’ai proposé ça : je veux en profiter. Se réunir avec l’équipe pour être l’entraîneur avec le meilleur ratio de victoires de l’histoire du Championnat n’est pas facile. Je sais qu’il y a beaucoup de travail derrière tout le monde. C’est pourquoi je dis qu’il faut en profiter. Les garçons ont absolument tout donné. Pouvons-nous échouer ? Sûr. Cela aurait-il mal tourné ? Bien sûr. Mais cela fait partie du football, du travail et de la vie. L’année prochaine, je vous promets que j’en profiterai davantage (rires). Être dans Premier, avec les meilleurs, et devoir faire ressortir le meilleur que j’ai, tout ce que je vais devoir apprendre & mldr; Je vais en profiter. Nous avons de la chance dans la vie et il y a beaucoup d’autres choses à souffrir dans la vie.

Q : C’est une philosophie un peu cruyffista, celle de sortir et de profiterR: Eh bien, c’est juste ce que j’ai toujours fait en jouant au football. Mais je porte tout. Au travail, dans la vie & mldr; Il faut essayer de profiter de tout. Tout ce que nous faisons doit être fait d’un point de vue positif. Qu’est-ce que cela signifie que nous n’allons pas avoir de pression? Bien sûr, nous allons avoir de la pression. Et l’année prochaine plus. Tels sont les grands défis, bien sûr. Et nous devrons nous battre d’une autre manière. Mais la vie est ainsi. Je pense que nous avons de la chance de faire ce que tout le monde aimerait faire.

Q : Vos équipes aiment aussi proposer, être des protagonistes avec le ballon & mldr; Mais d’un autre côté, cela ne vous dérange pas de battre en retraite et d’aller vite contre lui. Avec quel style vous représentez-vous ?

R : Il faut essayer de dominer tous les registres. En plus de vouloir être protagonistes, il faut aussi contrôler les transitions et les coups de pied arrêtés, notamment dans les ligues anglaises. Vous avez le sentiment que vous n’avez jamais complètement le jeu sous contrôle, qu’une pluie de balle peut poser problème et faire peur à votre corps. Mais c’est ce qui rend le Championship ou le Premier addictif.

Q : Avez-vous suivi le Premier ? Vous devrez maintenant adapter & mldr;

R : Je ne suis pas aussi à jour que je devrais l’être. La vérité est que je me suis vidé et maintenant j’avais besoin de quelques jours de déconnexion. Nous allons y aller petit à petit et maintenant travailler pour voir ce que nous voulons proposer pour le saut au Premier.

Q : L’idée est de garder le même bloc ?R: Oui, même s’il est encore tôt car le Premier n’a rien fini. Il est vrai que le club a déjà profité d’une opportunité de marché et nous recherchons également un jeune joueur. J’ai une grande confiance dans le directeur sportif que nous avons et nous allons essayer d’offrir ce que nous avons pour ce beau challenge.

Q : S’entraîner ou jouer ?R: Je jouis de toutes les manières, j’ai été privilégié, en fait. J’aurais pu être fan quand j’étais enfant, puis j’étais footballeur et maintenant je suis entraîneur. J’ai du football là-bas. Je ne vous dirais pas que c’est addictif, mais c’est une passion. Je l’ai apprécié et je l’apprécie sous les trois aspects.

Q : Mais maintenant, vous devez consacrer plus de temps, n’est-ce pas ? Y a-t-il une déconnexion avec le football ?R: Eh bien, pas grand-chose. C’est quelque chose que je dois améliorer un peu. Je dois le faire parce que c’est important. Mais il est vrai que l’entraînement est une chose à laquelle vous devez penser à tout moment de la journée. Vous devez tout savoir, tout comprendre, tout expliquer, donner des solutions à vos joueurs & mldr; En fin de compte, leur donner des concerts.

Q : C’est votre truc de monter, n’est-ce pas ? En tant que joueur (Levante), en tant qu’entraîneur (Watford) & mldr; Est-ce plus qu’un titre ?REh bien, écoutez, j’ai tout vécu ou presque dans le football. J’ai remporté des titres (UEFA, Ligue, Super Coupe & mldr;), j’ai été promu, j’ai joué à l’étranger & mldr; Mais je suis aussi descendu. En d’autres termes, j’ai vécu en haut et en bas, avec toute la pression et le stress du monde. La promotion? Oui, c’est incroyable, mais ce n’est pas un titre car nous n’avons pas été champions comme si nous étions en Géorgie. En fait, j’aurais aimé y passer plus de temps, les joueurs avaient une capacité incroyable à saisir les concepts.

Q : A Watford aussi à cause de ce qui a été vu. Avec un « mauvais garçon » comme Deeney, cela a-t-il été facile ?R: Eh bien, cela m’a beaucoup aidé. Je me suis soutenu. Il connaît très bien le vestiaire, le club, le football anglais, la catégorie & mldr;. Je suis assez content de ce qu’il m’a offert personnellement et professionnellement.

Q : Vous avez dit que vous aviez atteint tous les points en tant que footballeur & mldr; Espérez-vous ne pas avoir la même chance qu’un entraîneur ou vous?R: On ne sait jamais, mais écoutez, j’ai eu la chance d’avoir été champion en deux ans en Géorgie et maintenant j’ai obtenu une promotion. L’année prochaine, je suppose que ce sera une autre façon de voir les choses, car le Premier ministre est plus exigeant en tout. Honnêtement maintenant je veux apprendre. Je veux continuer à donner le meilleur de moi-même. Je pense que j’ai de la place pour continuer à mûrir en tant qu’entraîneur et en tant que personne.

Q : Avez-vous un miroir à regarder ?R: J’ai eu la chance d’avoir des entraîneurs comme Cúper, Ranieri, Rafa Benítez, Lucas Alcaraz & mldr; J’ai beaucoup appris d’eux dans le positif et le négatif, des choses que je ne ferais pas de cette manière. Rafa a été très spécial à bien des égards et j’ai une grande appréciation pour lui. Aussi à Lucas, qui à certains moments m’a aidé.